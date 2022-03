Condenado por conducir su scooter sin seguro, sin matrícula y sin carné

La Policía Local le denunció en 2020 tras pillarle circulando por la Vía Helmántica a los mandos de un vehículo eléctrico sin seguro, sin matrícula y sin haber obtenido nunca el permiso para ello. Considerado por unos -el propio acusado entre ellos- como un patinete, pero que en términos legales es un ciclomotor o un scooter eléctrico, aunque de pequeño tamaño y escasa potencia: un vehículo de dos ruedas con una potencia de 2.000 watios de motor y que puede alcanzar los 55 km/h, por lo que se exige para su conducción la tenencia de permiso o licencia. El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca le acaba de condenar como autor de un delito contra la seguridad vial del que le acusaba el Ministerio Fiscal.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, el acusado, un vecino del barrio San José de 32 años, aceptó este lunes el acuerdo alcanzado entre las partes por el que se le sustituyó la pena de seis meses de prisión y el comiso del vehículo que le pedía inicialmente el fiscal, por 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Una condena que no es demasiado habitual, teniendo en cuenta el tipo de vehículo, pero que viene recogida en el artículo 384 del Código Penal que castiga la conducción de cualquier vehículo motorizado sin permiso o licencia, por pérdida total, pérdida de vigencia, privación cautelar o definitiva, o por no haberlo obtenido nunca -como es el caso-, incluyendo la conducción sin puntos en el permiso de conducir, con pena de prisión de 3 a 6 meses, con multa de 12 a 24 meses, o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Según el atestado policial, los hechos tuvieron lugar la madrugada del 20 de julio de 2020, minutos después de las doce, en la Vía Helmántica, a la altura de la calle Maestro Sánchez Allú. Agentes de la Policía Local se encontraban realizando un control rutinario, junto a la Policía Nacional, cuando observaron un vehículo eléctrico en el que iban dos personas por lo que procedieron a su detención dentro del control.

El vehículo -con sillín, una potencia mayor de 1.000 watios y que puede superar los 25 km/h- está considerado por unos como un patinete eléctrico y por otros como un ciclomotor eléctrico, en cualquier caso quienes los conduzcan están obligados a disponer del correspondiente permiso o licencia.

Sin embargo, constataron los agentes, el vehículo carecía en este caso, según el relato del fiscal, de matrícula y de seguro obligatorio. Además, su conductor no contaba con licencia que le habilitara para ello por no haberla obtenido nunca (al menos permiso de la clase AM).