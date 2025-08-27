Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un ciudadano entrega a la Policía Nacional 500 euros que encontró en la ranura de un cajero de un banco

El dinero acabó llegando a la persona que los había perdido

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:02

Un ciudadano entrega a la Policía Nacional 500 euros que encontró en la ranura de un cajero de una entidad bancaria. Se recibió llamada en dependencias policiales en la que un ciudadano indicaba que había encontrado 500 euros en la ranura de un cajero. Además, manifestó que no se encontraba nadie en el referido cajero automático.

Una dotación de la Policía Nacional se personó en el lugar procedió a la recogida del dinero indicado y a la identificación del autor de tan buena acción.

Dicha cantidad de dinero fue depositada en dependencias policiales en la correspondiente comparecencia al tiempo que se instruía el atestado preceptivo. Posteriormente se realizaron gestiones con la entidad bancaria para determinar el legitimo propietario de dicha cantidad de dinero.

Dicha persona efectivamente había realizado un reintegro por esa cuantía y que coincidía en día y hora. Sin embargo según indicó el dinero no había salido después de unos minutos motivo por el cual abandonó el lugar. El dinero fue entregado por parte de Policía Nacional a su legítimo propietario toda vez que el mismo no le había sido reembolsado por la entidad bancaria.

Se recuerda que en estos casos en los que el cajero no entregue la cantidad de dinero requerida se pongan en contacto con la entidad bancaria correspondiente toda vez que puede ser un error del sistema o incluso un ilícito penal por la manipulación fraudulenta del cajero por parte de terceros.

