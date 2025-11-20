Cárcel y multa por agredir a dos policías tras zarandear un furgón de limpieza en Íscar Peyra El hombre J.M.P. opuso gran resistencia a la detención, obligando a los agentes a reducirlo

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha acogido este jueves la conformidad entre las partes en la audiencia preliminar por la causa seguida contra J.M.P., acusado de un delito de atentado a los agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones tras un violento episodio ocurrido en pleno centro de la ciudad. J.M.P. aceptó una condena de un año de prisión por el delito de atentado y dos meses de multa por las lesiones causadas.

Tal y como ha publicado LA GACETA, los hechos tuvieron lugar el 31 de julio de 2023, alrededor de las 4:00 horas, en la céntrica calle Íscar Peyra. El acusado comenzó a zarandear una furgoneta de limpieza. Los trabajadores, al percatarse del comportamiento, le llamaron la atención por su actitud, momento en el que J.M.P. habría reaccionado con agresividad, iniciando un altercado que obligó a los operarios a llamar a la Policía. A la llegada de los efectivos, la situación lejos de calmarse se volvió todavía más tensa. El hombre comenzó a insultarles de forma reiterada, desobedeciendo sus indicaciones y aumentando su agresividad. Cuando los policías intentaron intervenir para identificarlo y restablecer el orden, J.M.P. habría propinado una patada a uno de ellos, al tiempo que golpeaba y empujaba al otro, causándoles lesiones leves.

Además, opuso gran resistencia a la detención, obligando a los agentes a emplearse a fondo para reducirlo y trasladarlo a dependencias policiales.