La Fiscalía pide cárcel y multa para un varón por agredir a dos policías tras zarandear un furgón de limpieza en Íscar Peyra Los Juzgados de Colón han señalado para este jueves la audiencia preliminar

M. C. SALAMANCA Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:00

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado para este jueves la audiencia preliminar por la causa seguida contra J.M.P., acusado de un delito de atentado a los agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones tras un violento episodio ocurrido en pleno centro de la ciudad. El Ministerio Público solicita para él un año y seis meses de prisión, además de dos multas de 1.080 euros cada una por las lesiones causadas a dos policías que intervinieron.

Los hechos tuvieron lugar el 31 de julio de 2023, alrededor de las 04:00 horas, en la céntrica calle Íscar Peyra. Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el acusado comenzó a zarandear una furgoneta de limpieza. Los trabajadores, al percatarse del comportamiento, le llamaron la atención por su actitud, momento en el que J.M.P. habría reaccionado con agresividad, iniciando un altercado que obligó a los operarios a llamar a la Policía.

A la llegada de los agentes, la situación lejos de calmarse se volvió todavía más tensa. La Fiscalía sostiene que el acusado comenzó a insultarles de forma reiterada, desobedeciendo sus indicaciones y aumentando su agresividad. Cuando los policías intentaron intervenir para identificarlo y restablecer el orden, J.M.P. habría propinado una patada a uno de ellos, al tiempo que golpeaba y empujaba al otro, causándoles lesiones leves.

El acusado opuso gran resistencia a la detención, obligando a los agentes a emplearse a fondo para reducirlo y trasladarlo a dependencias policiales.