Delfín, un vecino de Fuentes de Oñoro de 43 años de edad, permanece desaparecido desde este viernes a las 7:00 de la mañana cuando salió de su domicilio rumbo a la localidad portuguesa de Celorico da Beira, un trayecto que hacia a diario para trabajar. Tras confirmar que no había acudido a su puesto de trabajo y ante su tardanza, sus familiares denunciaron su desaparición esa misma noche ante la Guardia Cvil y la GNR portuguesa.

Según ha manifestado a LA GACETA su cuñada Raquel, Delfín padece una enfermedad y necesita medicación aunque creen que no la llevaba consigo. Desapareció en su coche y tenía el móvil encima, aunque ahora permanece apagado. El coche, un Hyunday Santa Fe de color negro, ha aparecido en las inmediaciones del río Coa en Portugal. Sin embargo todavía no hay ni rastro del paradero de Delfín. Sus familiares no saben dónde puede estar y solo piden que por favor aparezca.

La familia se ha puesto en contacto con Abufade, Asociación para la Búsqueda de personas desaparecidas de Salamanca, y solicitan que si alguien tiene cualquier información al respecto se ponga en contacto con el número de teléfono: 654 110 289.