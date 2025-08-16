Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los Bomberos, extinguiendo las llamas.
Los Bomberos, extinguiendo las llamas. FOTOS: S. M.

Los Bomberos se movilizan hasta la calle Alfonso de Castro por el incendio de una barredora

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:44 horas de la mañana de este sábado, 16 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:10

Un fuego declarado en una barredora ha movilizado en la mañana de este sábado, 16 de agosto, a los Bomberos hasta la calle Alfonso de Castro.

Imagen de la intervención llevada a cabo por los Bomberos del Ayuntamiento.
Expectación entre viandantes por el fuego declarado.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:44 horas, por medio de una llamada en la que el propio operario de limpieza alertaba del incidente. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a una dotación, con cinco efectivos, para evitar la expansión del fuego y que tuviese más consecuencias. Además, también se ha movilizado un furgón de la Policía Local, que ha regulado el tráfico en la zona para facilitar las labores de extinción.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos o intoxicados.

