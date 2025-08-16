Los Bomberos se movilizan hasta la calle Alfonso de Castro por el incendio de una barredora
El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:44 horas de la mañana de este sábado, 16 de agosto
Salamanca
Sábado, 16 de agosto 2025, 11:10
Un fuego declarado en una barredora ha movilizado en la mañana de este sábado, 16 de agosto, a los Bomberos hasta la calle Alfonso de Castro.
El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:44 horas, por medio de una llamada en la que el propio operario de limpieza alertaba del incidente. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a una dotación, con cinco efectivos, para evitar la expansión del fuego y que tuviese más consecuencias. Además, también se ha movilizado un furgón de la Policía Local, que ha regulado el tráfico en la zona para facilitar las labores de extinción.
Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos o intoxicados.
