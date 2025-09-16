Atropellan a una mujer en la calle Licenciado Vidriera
El suceso ha tenido lugar la mañana de este martes en torno a las 8:30 horas
La Gaceta
Slaamanca
Martes, 16 de septiembre 2025, 08:45
Una mujer de unos 40 años de edad ha sido atropellada este martes por la mañana por un turismo en la calle Licenciado Vidriera, a la altura del número 36.
Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del accidente tuvo lugar a las 8:36 horas y se ha dado aviso desde la sala de operaciones a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que ha enviado una ambulancia de Soporte Vital Básico.
Se desconoce por el momento cual es el estado de salud de la mujer atropellada.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.