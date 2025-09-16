Atropellan a una mujer en la calle Licenciado Vidriera El suceso ha tenido lugar la mañana de este martes en torno a las 8:30 horas

La Gaceta Slaamanca Martes, 16 de septiembre 2025, 08:45 | Actualizado 09:27h. Comenta Compartir

Una mujer de unos 40 años de edad ha sido atropellada este martes por la mañana por un turismo en la calle Licenciado Vidriera, a la altura del número 36.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del accidente tuvo lugar a las 8:36 horas y se ha dado aviso desde la sala de operaciones a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que ha enviado una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Se desconoce por el momento cual es el estado de salud de la mujer atropellada.