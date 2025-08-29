Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia del Sacyl. LAYA

Atropellado un hombre de 77 años en la plaza de España de Béjar

El aviso del suceso ha sido recibido a las 12:45 horas de este viernes

La Gaceta

Béjar

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:33

Un hombre de 77 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la plaza de España de Béjar. El aviso ha sido recibido a las 12:45 horas de este viernes y según fuentes del servicio de emergencias el varón está consciente y ha resultado herido en una rodilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  3. 3 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  4. 4 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  5. 5 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»
  6. 6 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  7. 7 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  8. 8 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  9. 9 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  10. 10 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Atropellado un hombre de 77 años en la plaza de España de Béjar

Atropellado un hombre de 77 años en la plaza de España de Béjar