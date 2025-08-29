Atropellado un hombre de 77 años en la plaza de España de Béjar El aviso del suceso ha sido recibido a las 12:45 horas de este viernes

La Gaceta Béjar Viernes, 29 de agosto 2025, 13:33

Un hombre de 77 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la plaza de España de Béjar. El aviso ha sido recibido a las 12:45 horas de este viernes y según fuentes del servicio de emergencias el varón está consciente y ha resultado herido en una rodilla.

