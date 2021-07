A prisión por una brutal agresión a dos jóvenes en el paseo de Carmelitas: uno de ellos podría perder la visión de un ojo

Un joven con antecedentes ha sido detenido este martes en Salamanca como presunto autor de una brutal agresión a dos jóvenes en el paseo de Carmelitas ocurrida días atrás. Las dos víctimas, que recibieron dos fuertes puñetazos, tienen heridas de carácter grave y uno de ellos podría incluso perder la visión de un ojo. El juez ha ordenado la entrada en prisión provisional del atacante.

Según fuentes del caso, los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 12 de julio en el paseo de Carmelitas de Salamanca. En ese momento, tres jóvenes se encontraban caminando por la zona cuando vieron que un grupo de cinco formado por chicos y chicas les estaba siguiendo. Se detuvieron para ver qué querían y en ese momento uno de los varones que iba tras ellos les propinó dos fuertes puñetazos: a uno de ellos de frente y al otro por la espalda. Los motivos que le llevaron a actuar con tal violencia no han quedado claros, aunque algunos testigos han asegurado que se inició una disputa después de que los tres primeros pidieran un porro a los segundos.

El 112 recibió una llamada a las 02.37 horas informando de una agresión registrada frente al Hospital General Santísima Trinidad y hasta allí se movilizó una ambulancia de Sacyl para atender a los heridos: un joven de unos 30 años que presentaba un golpe en un ojo y a otro de 19 que tenía otro en la mandíbula.

Sin embargo poco se sabía entonces del alcance que tendrían las heridas y no ha sido hasta este martes cuando el agresor ha sido detenido como presunto autor de dos delitos de agresiones graves. Y es que, según las fuentes consultadas por este periódico, una de las víctimas presenta una doble fractura mandibular y el otro fractura del hueso malar, que abarca la mejilla y una parte de la cavidad del ojo. Los dos tendrán que ser intervenidos quirúrgicamente y pese a ello ambos podrían acabar con graves secuelas. De hecho, el segundo podría llegar incluso a perder la visión de ese ojo.

El joven arrestado, que presenta antecedentes por robo con violencia y lesiones, irá a prisión provisional por estos hechos, según la decisión tomada esta misma tarde por el juez encargado del caso pese a que el detenido asegura que él no fue, que no vio nada y que solo defendía a su novia, una de las chicas que estaba esa noche junto a él. No obstante, la investigación continúa su curso y aunque el arrestado es considerado el autor material de las lesiones no se descarta que alguno de los chicos o chicas que iban con él acaben imputados en la causa por otros motivos.