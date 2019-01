Nuevo robo de un vehículo en Salamanca, esta vez en la calle de la Radio

Nuevo robo de un coche en Salamanca. Si el sábado se denunció el de uno estacionado en Tejares, este domingo un joven también ha alertado del robo de su vehículo, que estaba aparcado en la calle de la Radio. Se trata de un Seat León de color amarillo matrícula 8809 CGB.

Según ha podido saber LA GACETA, su propietario lo hacía aparcado en torno a las 10:00 horas de este pasado sábado. Durante toda la jornada no acudió al aparcamiento hasta este domingo por la mañana cuando comprobó que no estaba. Aunque no es un coche nuevo, el joven lo había adquirido de segunda mano hace pocas fechas. Reconoce además tener miedo por el uso que el puedan dar las personas que lo han robado. Este domingo por la mañana interpuso la correspondiente denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

