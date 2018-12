El cuerpo de Laura Luelmo estaba semidesnudo y con signos de violencia

La primera inspección ocular de la Guardia Civil, todavía no determinante, apunta a que Laura Luelmo Hernández, la profesora zamorana desaparecida en Huelva, murió de "forma violenta". Una persona ha encontrado a las doce del mediodía de este lunes el cuerpo de la joven en Zalamea la Real, un municipio onubense de poco más de 3.000 habitantes situado cuatro kilómetros al suroeste de El Campillo, donde desapareció la maestra el pasado miércoles por la tarde cuando salió a correr. La Guardia Civil ha confirmado que se trata del cuerpo de la profesora.

Según fuentes de la investigación, la primera identificación visual hecha por el equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil, que se ha desplazado en helicóptero al lugar donde se ha hallado el cuerpo de una mujer, no deja lugar a dudas de que, efectivamente, se trata de la profesora de Zamora. También sus ropas coinciden.

Los agentes apuntan cada vez con más fuerza a la posibilidad de que se trate de un asesinato, ya que la escarpada zona en la que se ha encontrado el cadáver (conocida como La Mimbrera) no es área en la que se pueda realizar running, la práctica deportiva que iba practicar la chica de 26 años cuando abandonó su domicilio a las 16:00 horas del pasado miércoles. Además, su cuerpo ha aparecido semidesnudo, oculto entre unos matorrales y con heridas "compatibles con un ataque violento", de acuerdo con el primer análisis, todavía no forense. Los funcionarios, no obstante, todavía mantienen abierta la hipótesis (aunque ya casi descartada) de que la chica muriera accidentalmente, al despeñarse, tras desorientarse. Su cuerpo ha aparecido en una zona muy abrupta, de difícil acceso, entre varios matorrales, aunque cerca del kilómetro 166 de la Nacional 435.

