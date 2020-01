Siete ejercicios muy populares (y cansados) que no sirven para perder peso

Enero es el mes de los propósitos por excelencia, siendo apuntarse al gimnasio uno de los más escuchados. Pero ¡cuidado!, ya que la creencia popular es pensar que cuánto más se entrena, mejores son los resultados. Esto no es del todo cierto, ya que muchos ejercicios de entrenamiento no servirán para casi nada, es más, pueden poner en peligro la propia salud. Os explicamos algunas de las prácticas más comunes que no aportan casi ningún beneficio, y por cuáles han de sustituirse con el fin de lograr mejores resultados. ¡Presta atención!