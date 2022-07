Por qué roncamos y cuándo pasa a ser un problema

Muchas veces roncamos sin quererlo, o dormimos con una persona que ronca muchísimo y no sabemos qué hacer para pararla porque no nos deja dormir. ¿Esto siempre es síntoma de enfermedad? ¿Cuándo consultar con un médico? ¿Qué podemos hacer con la persona que ronca y no nos deja dormir?

Olga Mediano es neumóloga del Hospital de Guadalajara, y coordinadora del año UCRI de SEPAR. Nos cuenta en una entrevista con Infosalus que los ronquidos, aunque son bastante molestos, también son bastante frecuentes en la población.

“Se produce por el paso del aire a través de la vía aérea superior cuando una persona se queda dormida. Cuando nos quedamos dormidos nuestra vía aérea, que es un músculo, como un tubo muscular, se relaja, igual que todos los músculos de nuestro cuerpo. Y si lo hacemos más de lo normal esas paredes vibran y esa vibración es lo que se escucha. Si se produce con cada respiración es el ronquido simple, y es un problema muy frecuente”, reconoce esta especialista.

MÁS FRECUENTE ENTRE VARONES

Subraya, además, que es más habitual entre varones, porque ellos tienden a acumular más la grasa a nivel del cuello y esto hace que esta vía aérea se cierre más en el varón que en la mujer hasta la menopausia.

“Por la distribución de la grasa corporal en el hombre tiende a acumularse más en el cuello y a nivel de abdomen y esto facilita la resistencia en la vía aérea superior; y en la mujer hasta la menopausia, ese acúmulo de grasa se produce más a nivel de la cadera, y no a nivel del cuello, y esto protege nuestra vía aérea o no la somete a esas cargas que pueden hacer que ronquemos”, agrega.

Esto no significa que las mujeres no ronquen, advierte la neumóloga, por que en ellas también influyen el resto de factores que favorecen los ronquidos (y contamos a continuación), pero es verdad que al ser esta distribución diferente en función del sexo por eso roncan más los hombres. “En las mujeres, con la llegada de la menopausia, donde se produce un cambio hormonal, también hay un cambio en la distribución de la grasa y tendemos a acumular más grasa en el cuello y por eso algunas mujeres a partir de entonces empiezan a roncar más”, resalta.

QUÉ FAVORECE LOS RONQUIDOS

Pero, ¿por qué hay personas que roncan y otras no? ¿Qué factores influyen? Esta especialista indica igualmente que en el caso de las personas delgadas en estas puede ocurrir porque ese tubo muscular de la vía área superior sea más débil de lo normal, no tiene el tono suficiente, y a veces viene determinado genéticamente.

También dice que colaboran algunos factores anatómicos, como por ejemplo, una nariz muy obstruida puede hacer que tengamos que hacer un esfuerzo tan grande que nos haga roncar; o bien una anatomía de la cara determinada que le resta espacio a la vía aérea, y puede hacer que ronquemos, por ejemplo, en estas personas con una barbilla más pequeña de lo normal o echada hacia atrás, ‘retrognatia’.

Después, la doctora Mediano apunta a factores externos como el consumo de alcohol, de hecho, todos hemos observado que cuando alguien bebe alcohol ronca más por la noche o ronca si no lo hacía si ha bebido alcohol; aparte de mencionar la posición cuando dormimos, registrándose ronquidos cuando la persona se encuentra boca arriba, y menos ronquidos cuando duerme de lado. “Aunque la obesidad sea uno de los factores más determinantes, pero esto no significa que una persona delgada pueda roncar porque influyen otros factores”, remarca.

¿CUÁNDO ES SÍNTOMA DE ENFERMEDAD?

Eso sí, la miembro de SEPAR precisa de que los ronquidos no son siempre síntoma de enfermedad, si bien representan uno de los síntomas principales de una enfermedad muy relevante que es la Apnea Obstructiva del Sueño o AOS. “No todas las personas que roncan la tienen, pero todos los pacientes con AOS lo primero que hacen o uno de los síntomas más importantes es que roncan”, resalta.

¿Cómo detectar que ese ronquido no es normal, puede haber un problema detrás llamado AOS? La doctora Olga Mediano describe que el ronquido simple es regular, se produce con cada respiración, no dejamos de escucharlo cada vez que la persona respira; pero los pacientes con AOS hacen pausas respiratorias durante la noche, es decir, dejan de respirar y lo hacen muchas veces en una misma noche.

“Cuando se produce esa pausa se produce un silencio, no le escuchamos roncar. Luego su tórax, que sí se sigue moviendo, cuando consigue volver a abrir la vía aérea pega un gran ronquido y vuelve a respirar de nuevo; después se produce una nueva pausa, y seguidamente otro nuevo ronquido, y otras cuantas respiraciones y otra pausa. Es un ronquido irregular acompañado de pausas respiratorias. Esta persona casi seguro tenga AOS y sería el momento de consultar con un especialista”, aclara la neumóloga.

También se puede consultar si ese ronquido normal es muy molesto y produce un deterioro en la calidad de vida de esa persona, por ejemplo, con un otorrinolaringólogo, para ver si tiene alguna solución.

NO HAY EVIDENCIA SOBRE REMEDIOS

¿Qué hacer si una persona ronca demasiado y no te deja dormir?, ¿las tiritas en la nariz pueden ayudar? ¿Despertarle? ¿Hay algunas gotas que reduzcan los ronquidos? La doctora Mediano advierte de que no hay evidencia científica de que funcionen.

“Si es algo muy concreto a nivel de nariz funcionará temporalmente. Pero si queremos analizar cómo tratar la roncopatía, los tratamientos que cuentan con evidencia científica son aquellos en los que se trata la causa”, avisa.

De ahí que, si la persona que ronca tiene obesidad, la doctora Mediano defiende que con la pérdida de peso se lograrán disminuir los ronquidos o incluso estos podrán desaparecer. “Esto muchas veces es difícil y personas no son capaces de mantener esa pérdida de peso a lo largo del tiempo”, añade.

Insiste en este punto en que en una persona con roncopatía será necesaria una valoración a nivel de ORL para ver cómo está esa nariz, si tiene una obstrucción importante, porque hay pólipos o desviación de nariz que favorecen los ronquidos, o para comprobar si existe a nivel de vía aérea superior alguna alteración, como hipertrofia de anginas, o ver si el paciente a nivel maxilofacial tiene alguna alteración que también los favorezca.

NO ALCOHOL, NO TABACO, SÍ CAMBIO DE POSTURA

Aquí resalta en cuanto a la postura que cuando la persona está boca arriba ronca más que de lado. “Existen dispositivos que favorecen que la persona pase más tiempo de lado, terapia posicional, también empleada en la AOS. Son unos dispositivos que cuando localizan que el paciente duerme boca arriba emiten una vibración para que el paciente se ponga de lado y ronque menos. Sobre estos sí hay evidencia”, remarca.

Después, la doctora Mediano habla de los dispositivos de avance mandibular, un avance de la mandíbula por delante del maxilar que favorece la reducción de ronquidos, con el aumento de tamaño de la vía aérea superior.

En última instancia, reconoce que también se pueden evitar los ronquidos no bebiendo alcohol, pero tampoco tomando sedantes, o fumando, ya que el tabaco, aunque no es uno de los factores fundamentales, sí produce una inflamación de la vía aérea superior, que favorece los ronquidos.