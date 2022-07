Los verdaderos peligros de la actividad física en horas de máximo calor: qué debes vigilar

Si te gusta hacer deporte te da igual que haga viento, frío o llueva, no te debería de dar igual el que haga mucho calor. Aunque ante cualquier condición extrema, en realidad, debemos valorar si realmente debemos hacer deporte, es frente al calor cuando más debemos planteárnoslo porque podemos poner en serio peligro a nuestra salud.

Los expertos médicos recomiendan que para practicar deporte al aire libre es muy importante siempre tener en cuenta la climatología.

En caso de una ola de calor o de temperaturas muy elevadas señalan, que hay que tener en cuenta cualquier exposición al aire libre, puesto que la actividad física implica un aumento de la temperatura corporal, requiere poner al corazón a unas frecuencias altas, y por ello nos podemos ver inmersos en un golpe de calor de forma más precipitada.

Lo que ocurre en estas situaciones, es que la temperatura de nuestro cuerpo se descompensa y eso puede producir síntomas por golpe de calor: mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos.

Pero, según alerta los doctores, cuando se practica ejercicio de alta intensidad, se puede no notar esos síntomas iniciales, y sobrevenirse un golpe de calor con síntomas graves como pudiera ser el bajo nivel de consciencia o la pérdida de conocimiento, incluso llegar al coma.

LO MÁS IMPORTANTE ES PREVENIR

Los expertos recomiendan ante estas situaciones que lo más importante es la prevención. Se debe prevenir la exposición ante estas situaciones antes de que ocurran los síntomas. Por ello señalan, que es muy importante tener siempre en cuenta factores como son la climatología, las horas en las que las temperaturas alcanzan sus puntos más extremos e incluso la humedad.

Además, no hay que olvidar, que un atuendo adecuado es muy importante. Ya que al realizar ejercicios físicos perdemos líquidos. Los médicos advierten de la importancia de proteger nuestra cabeza si vamos a estar expuestos a las radiaciones solares, aunque las temperaturas no alcancen su punto más elevado. Pues la cabeza es un punto muy sensible.

Sobre todo, se recomiendad evitar las horas centrales del día, de 12 a 16 horas, ya que es cuando más altas son las temperaturas, pero si estamos en plena ola de calor hay que tener en cuenta que las altas temperaturas se mantendrán hasta las 21 horas de la noche.

Aparte de la ropa, y la climatología, la hidratación y la alimentación son puntos claves a tener en cuenta. Puesto que se pueden producir corte de digestión. Los doctores indican que no es bueno beber agua muy fría, y aconsejan que esta se ingiera de forma pausada, tomando sorbos poco a poco.

CONSEJOS PARA PRACTICAR DEPORTE EN LOS DÍAS DE VERANO

Los entendidos en la materia recalcan sobre la prácticas deportivas en los días de más calor, que hay que tener siempre en cuenta los siguientes factores:

1. Si eres una persona sedentaria a lo largo del año, se recomienda que se comience con precaución y valorando siempre los factores de riesgo. Puesto que se debe adaptar nuestra rutina física con nuestro estado de forma.

2. En espacios con altas temperaturas, se debe evitar las horas centrales, y se recomienda que los entrenamientos se realicen o a primera hora de la mañana (antes de salir el sol) o última de la tarde (con la puesta de sol). Pero evitar así golpes de calor o insolaciones.

3. Una buena hidratación es muy importante. Esta se debe realizar antes, durante y después de los entrenamientos. Se recomienda portar líquidos con alto nivel de sales minerales durante el entrenamiento, para así evitar deshidrataciones y desfallecimiento.

4. Equipamiento adecuado a la temperatura, utilizando ropa fresca, clara y transpirable evitando el color negro. Además, utilizar protectores solares, gafes de sol, gorra...

5. A nivel más profesional es posible aclimatarse al calor, para ello se pueden utilizar métodos de preenfriamiento, chalecos de hielo...

6. Finalmente hay que tener en cuenta que el calor disminuye el rendimiento.