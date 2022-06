Los motivos por los que debes tener cuidado con las piedras en el riñón durante el verano

Pero que no cunda el pánico porque no tienen por qué ser peligrosas para nuestra salud, según incide la doctora Sequera: “El cálculo está alojado en el riñón y no produce síntomas. Ya he dicho que algunos se diagnostican de forma casual, cuando se hace una radiografía por algún otro motivo, y aparecen, en la imagen, unas formas redondeadas y blanquecinas, en la zona renal o en las vías urinarias”.

Eso sí, subraya que el peligro solo aparece cuando estas piedras obstruyen estas vías. “Cuando alguno de estos cálculos, alojados en el riñón, se mueven y quedan atrapados obstruyendo el uréter (una especie de tubito que lleva la orina del riñón a la vejiga) e impidiendo el paso de la orina. Ahí es cuando se produce el dolor, casi siempre muy intenso. Por supuesto, otra complicación importante es la posible infección”, agrega.