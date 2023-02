Los beneficios de incluir pomelo y cítricos en tus dietas (y las precauciones de su consumo)

Si no nos gusta demasiado su sabor amargo-ácido, hay que escoger las piezas menos ácidas y endulzar con miel, melaza u otro tipo de edulcorante.

A fin de conservar y aprovechar su gran contenido en vitamina C, es mejor cortarlo y prepararlo un momento antes de consumir, ya que al entrar en contacto con la luz, el agua y el calor, parte de sus propiedades se pierden.

El pomelo tampoco es aconsejable para quienes padecen de ciertas afecciones como gastritis o úlceras, pues esta fruta estimula la producción de jugos digestivos, un efecto no deseado en estos casos.

“Si se está en tratamiento para la hipertensión, colesterol o depresión, es mejor no tomarlo o reducir su consumo, porque éste puede llegar a obstaculizar la asimilación de algunos medicamentos. De igual forma sucede con los antibióticos”, apunta Folch.

El agua es el principal componente de este cítrico, por lo que el pomelo posee un escaso valor calórico, a expensas básicamente de los hidratos de carbono. La fibra no es representativa en la pulpa, pero sí la puedes encontrar en la parte blanca y la corteza, además favorece por lo que su consumo favorece el tránsito intestinal.

Por otro lado, el aporte en vitamina C de un pomelo supera en 30 mg la ingesta diaria recomendada para este nutriente. No hay perder de vista el beneficio de la vitamina C porque interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones.

Además su consumo nos proporciona provitamina A o betacaroteno, que se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme éste lo necesita. Dicha vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Ambas vitaminas, cumplen además una función antioxidante.

El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema inmunológico. Y el potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad

muscular normal, que interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula.