Los beneficios de comerse la piel del pescado

¿Es peligroso comerse la piel del pescado o depende de qué pescado? ¿Por qué?¿Debemos congelarlo siempre antes de consumirlo? ¿Qué pasa con el mercurio, llegaremos a intoxicarnos de este metal si consumimos mucho pescado? ¿Cuál es el mejor de los pescados? ¿Debemos lavar siempre el pescado después de comprarlo?

Estas y otras dudas bastante frecuentes en torno al consumo del pescado intentamos resolverlas en una entrevista con Infosalus con la ayuda de la dietista-nutricionista y secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) Andrea Calderón.

“La piel podemos consumirla o no de forma opcional, pero no supone ningún peligro para la salud por tóxicos acumulados como se suele creer. De hecho, la piel es muy interesante a nivel culinario para mantener la textura y ayudar a que quede más crujiente, o no se desmigaje tras el cocinado. A nivel nutricional, pese a que la piel se solía desechar como residuo, puede contribuir a una menor pérdida de nutrientes, ya que no permite su pérdida en líquidos de cocción, además de contener parte de ellos ácidos grasos omega-3 que al retirarla perdemos”, detalla esta experta.