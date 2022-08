Las instrucciones que debes seguir para ganar masa muscular

Una nueva investigación de la Universidad Edith Cowan (Australia) ha respondido a la pregunta de hacer un poco de ejercicio todos los días o hacer más tiempo una vez a la semana. Según sus hallazgos, publicados en la revista científica ‘Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports’, un poco de actividad diaria podría ser el enfoque más beneficioso, al menos para la fuerza muscular.

Todavía no se sabe con exactitud por qué el cuerpo responde mejor a los ejercicios de resistencia con contracciones excéntricas en dosis más pequeñas que a las cargas más grandes con menor frecuencia. Nosaka resalta que podría estar relacionado con la frecuencia con la que se pide al cerebro que haga funcionar un músculo de una manera determinada. Sin embargo, subraya que también es importante incluir el descanso en un régimen de ejercicios.

“En este estudio, el grupo 6x5 tenía dos días de descanso a la semana. Las adaptaciones musculares se producen cuando estamos descansando; si alguien fuera capaz de entrenar de alguna manera 24 horas al día, en realidad no habría ninguna mejora. Los músculos necesitan descansar para mejorar su fuerza y su masa muscular, pero parece que a los músculos les gusta ser estimulados con más frecuencia”, ha recordado.

También ha destacado que si alguien no puede hacer ejercicio durante un periodo, no tiene sentido intentar “compensarlo” con una sesión más larga más tarde. “Si alguien está enfermo y no puede hacer ejercicio durante una semana, no pasa nada, pero es mejor volver a la rutina habitual de ejercicios cuando se sienta mejor”, ha puntualizado.