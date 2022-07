La razón por la que no debes llevar calzoncillos debajo del bañador

El verano y sus altas temperaturas empujan a todo el mundo a buscar un lugar en el que refrescarse y pasar mejor los días, y sin apenas dudas, las playas, ríos, piscinas o zonas de baño en general son una magnífica opción para conseguir ese propósito.

Para darnos un chapuzón necesitamos un bañador, bien seamos hombres o mujeres. En el caso de los hombres, los tipos de bañador más extendidos son aquellos que son como un pantalón corto pero que se puede mojar y que tiene una rejilla en el interior. Esa rejilla precisamente sirve de sustitutivo de los calzoncillos que nos pondríamos con un pantalón corto normal, sin embargo, muchas personas optan por seguir llevando los calzoncillos con el bañador pese a no ser algo necesario.

Esta moda está muy extendida a lo largo de la sociedad, sobre todo en los chicos más jóvenes. Las razones son varias, pudiendo ir desde ocultar las posibles y vergonzosas erecciones que pudieran tener, evitar que el miembro se salga del bañador imprudentemente, simples razones estéticas (algunos piensas que parecerán más guays...) e incluso prevenir una posible actividad deportiva que pueda surgir en el momento que se lleva el bañador y que se necesitan calzoncillos para que el traje de baño no roce. Los motivos son variados, no obstante, por muchos que sean, no se recomienda llevar calzoncillos bajo el bañador.

Los especialistas piden evitar esta moda por varias cosas. Para empezar, podrían afectar a temas de la fertilidad ya que los calzoncillos mojados pueden causar fluctuaciones en la temperatura del escroto, haciendo se enfríe o que se caliente demasiado al salir del agua y tomar el sol posteriormente, por lo que existe la posibilidad de que se reduzca la calidad del esperma. Otra causa sería el riesgo que hay presente de que por la humedad formada bajo el calzoncillo sea el lugar ideal para que se formen microorganismos poco amigables como hongos.

Los porqué son claros y harán pensárselo dos veces a más de uno a la hora de ponerse o no esta ropa interior con el bañador.