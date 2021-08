La razón por la que no debes correr descalzo por la playa

Por eso, jamás tienes que tirarte al agua en zonas en las que desconozcas su profundidad o donde haya podido variar, como ocurre muchas veces en ríos y pantanos. Hay que entrar con cuidado y de forma progresiva, caminando. En cualquier caso, los fisioterapeutas madrileños desaconsejan lanzarse desde trampolines o rocas si no se cuenta con una preparación previa adecuada. En segundo lugar, hay que saltar al agua con los brazos extendidos, para que protejan la cabeza y el cuello.

Por eso debes mantener el principio de progresión y elegir un terreno adecuado si piensas dedicar al ‘running’ una parte de tus vacaciones, usando siempre un calzado adecuado. También, es aconsejable que no camines con chanclas todo el rato y alternes con otro tipo de calzado que te sujete el pie (zapatos o deportivas).

Ese cambio no tiene las mismas consecuencias en los niños, con un pie flexible aún, que en adultos, con un pie rígido; estos últimos, padecen frecuentes problemas en verano. De hecho, en septiembre aumentan de forma exponencial las consultas de problemas relacionados con el pie como fascitis en las clínicas de fisioterapia y podología.

Otra costumbre extendida durante las vacaciones es la de acudir a masajes callejeros en playas o en ciudades. Desde el CPFCM recuerdan que esta práctica tiene dos riesgos importantes:

- Patologías. Si tienes un problema de salud debes acudir a un profesional sanitario, que cuenta con la formación y con las instalaciones necesarias para tratarlo. Si sufres una patología y acudes a un masajista callejero, sin la preparación debida, corres el riesgo de empeorar tu dolencia.

- Higiene. Solo debes acudir a lugares que guarden las condiciones mínimas de higiene: que tengan lavamanos, que el masajista limpie los aparatos y superficies de su instalación entre clientes, etc. Si no, es probable que pueda contagiar hongos, herpes, etc. de una persona a la siguiente. Este problema se incrementa con la COVID-19.

Y cumple las recomendaciones sanitarias y mantén la distancia de seguridad en todo momento, para evitar el contagio y propagación del coronavirus, aunque tengas la pauta completa de vacunación.