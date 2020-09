La OMS asegura que los casos de reinfección son “estadísticamente irrelevantes”

La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, ha asegurado que los “escasos” casos de reinfección del coronavirus que se han producido en el mundo son “estadísticamente irrelevantes”.

“Estamos estudiando si estos casos tuvieron una respuesta inmune en su primera infección y si tenían anticuerpos. Esto es importante de entender para conocer si la respuesta inmune dura o no, porque en algunas personas se puede reducir”, ha dicho la experta en una rueda de prensa.

No obstante, Van Kerkhove ha asegurado que los casos de reinfección no pueden hacer concluir que sea algo que se puede producir en muchas personas, ya que “no es muy probable”. “Es cierto que hay algunos casos, pero estadísticamente son casi irrelevantes”, ha enfatizado, para recordar que el coronavirus sólo lleva ocho meses entre la población por lo que todavía no se conoce cuánto dura la inmunidad.