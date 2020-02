No puede ser suministrado a personas alérgicas al ibuprofeno o con crisis asmáticas . Además aquellos pacientes con hipertensión arterial deben ser cautos, así como los que tengan antecedentes cardiovasculares, problemas gastrointestinales, insuficiencia renal o hepática, y mujeres embarazadas.

Analgésico que calma o reduce el dolor y funciones antipiréticas (disminución de la fiebre). Se utiliza, por norma general, para tratar el dolor ocasional leve o moderado, como molestias musculares, dentales, dolor menstrual o de cabeza y estados febriles.

No tiene contraindicaciones gastrointestinales, pero no está indicado para pacientes con insuficiencia hepática o hepatitis viral. Además, no es recomendable consumirlo con alcohol porque aumenta la toxicidad y el peligro de sufrir daños hepáticos.

En cuanto a las dosis recomendadas, adultos y adolescentes de más de 15 años y peso superior a 50 kilos, dosis de 325 a 650 mg cada 4-6 horas o de 500 a 1000 mg cada 6-8 horas, la dosis máxima diaria es de 4000 mg.