La fruta que recomiendan los nutricionistas para adelgazar a partir de los 40

Seguro que lo has notado. Al ir cumpliendo años te va costando más y más adelgazar. Y la barriga sigue ahí hagas lo que hagas. Pero no te preocupes. Eso no solo te pasa a ti. Y te lo decimos a pesar de que ya se sabe que mal de muchos... consuelo de eso. No, no es una sensación tuya. Todo tiene una explicación lógica y científica contrastada por los nutricionistas. Miquel Girones, uno de los coach más conocidos de las redes sociales, explica que a partir de los 40 años el cuerpo entra en una fase de degradación muscular difícil de frenar. “Perdemos músculo y por lo tanto el metabolismo basal baja”, sentencia el experto. Pero, ¿eso que significa? Ni más ni menos que quemamos menos calorías cuando estamos en reposo y eso hace que acumulemos más grasa en el cuerpo. ¿Y hay solución? Claro que la hay, pero hay que saber afrontar ese cambio.

A partir de los 40 los expertos aseguran que para perder peso es fundamental reducir los ejercicios de cardio (como correr, la cinta del gimnasio o la bicicleta estática) para aumentar los de fuerza. “Hay que ganar masa muscular porque así podremos seguir quemando calorías cuando dormimos, cuando estamos en el sofá en definitiva el cuerpo seguirá trabajando como antes de los 40 cuando estás en reposo”, asegura Girones.

Pero también es importante a partir de esa edad la comida. Lo que ingieres en el cuerpo. En este sentido el desayuno es fundamental. Y desayunar correctamente es todavía más importante. Pese a ello, son muchas las personas que en su día a día dejan de lado esta comida. Apurar hasta el último minuto de las horas de sueño nocturno, salir con prisas hacia el trabajo o la falta de hambre al despertar son algunos de los principales factores que hacen que muchas personas salgan de casa sin haber tomado el desayuno. Otros muchos sí desayunan, pero lo limitan a la ingesta de un café o un vaso de leche con galletas, con lo cual además de no ser sano esta comida no cumple las funciones que debiera tener.

Por eso en las últimas semanas los nutricionistas están recomendando desayunar aguacate. Por varias razones: la primera es que es un alimento con mucha grasa que va a contribuir a saciarte. Te va a dejar lleno y no va a generar que piques a media mañana en la oficina.

n ocasiones, sus detractores hablan de que engorda más de lo que pensamos por la cantidad de grasas que aporta a nuestro cuerpo, pero la Organización Mundial del Aguacate (WAO) desmonta los mitos relacionados con este superalimento que nunca debería faltar en nuestra despensa.

—El aguacate es una única fruta con grasas buenas; es decir, aunque tiene grasas, estas son saludables para el cuerpo y no elevan los niveles de colesterol LDL (malo).

—El aguacate no contiene azúcar, pero sí es una buena fuente de fibra. Pese a lo que se suele asegurar, los aguacates están libres de sodio, azúcar y colesterol. De hecho, para reducir las calorías sin necesidad de pasar hambre y controlar el peso, reemplaza algunos alimentos con más calorías por alimentos con menos calorías que contengan agua y fibra y sean más saciantes, como el aguacate, cuyo 79% del peso de un aguacate es fibra y agua. Además, las dietas ricas fibra pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes tipo 2.

—La grasa insaturada de los aguacates actúa como un refuerzo de los nutrientes, por lo que ayuda a aumentar la absorción de las vitaminas A, D, K y E.

—El aguacate mantiene el colesterol a raya. Los aguacates aportan fitoesteroles, es decir, pueden ayudar a mantener niveles saludables de colesterol ayudando a bloquear la absorción de colesterol en el cuerpo.

—El aguacate ayuda a reducir la presión arterial gracias a su contenido en potasio, ya que este mineral compensa algunos de los efectos nocivos del sodio en la presión arterial.

—Los aguacates frescos son una fruta con múltiples beneficios para el corazón. Reemplazar las grasas saturadas por grasas insaturadas está asociado con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares.