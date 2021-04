Estos son los alimentos que más dañan nuestra boca

En general una alimentación adecuada va a ser determinante a la hora de tener caries u otros problemas de salud bucodental. ¿Sabías que una dieta rica en carbohidratos influye en la aparición de caires? Aunque no solo influye el tipo de dieta, sino también el momento en el que los comemos y la frecuencia con la que los comemos.

“En Navidad, por ejemplo, picamos mucho entre horas. Tiene mayor impacto, por ejemplo, que los niños coman un yogur en el colegio súper azucarado en el almuerzo y se quede con los dientes sucios hasta la noche que se lave los dientes que lo que comamos. Los nórdicos se hinchan a comer cosas con azúcar pero si luego te lavas los dientes luego no habría problema”, afirma la doctora Romina Vignolo.

En concreto, esta especialista advierte de que los peores alimentos para nuestra boca son aquellos que presentan una consistencia blanda, así como un alto contenido en carbohidratos, pero sobre todo aquellos que tienen azúcares refinados, como los caramelos, los bollos, o comer un postre azucarado.

Dentro de los líquidos, señala directamente a los refrescos y a los zumos, especialmente porque son ácidos y con carbohidratos. “Un yogur suele tener mucha azúcar. Aparte de que es pastoso y se queda bastante pegado a los dientes. También el zumo de naranja o las bebidas azucaradas hay que tener cuidado. Siempre es preferible consumir la fruta entera porque al final exprimes dos naranjas y eso también es fruta que entra en nuestro cuerpo, pero con la que se genera un bolo de glucosa que no es bueno para los niños”, agrega la doctora Vignolo.

A su vez, insiste en la importante de que las personas adultas no consuman café, té, vino, colorantes como la cúrcuma, alimentos que tienden a teñir los dientes, si después no se van a cepillar los dientes porque si no el esmalte se oscurecerá. “El té y sobre todo el té verde es rico en calcio y en acción antibacteriana, pero tiene un problema. Como tiene tantos antioxidantes mancha mucho los dientes, pero si después de tomarlo te lavas los dientes, no pasaría nada. El te mancha incluso más que el café”, avisa la especialista.