¿Es bueno dormir con el aire acondicionado por las noches?

España ha vivido esta pasada semana la ola de calor más importante en lo que llevamos de verano. Las temperaturas han alcanzado los 45º C por el día y más de 30º C por las noches. En estas horas de sueño, muchas personas optan por usar ventiladores o aires acondicionados para poder conciliar el sueño y pasar una buena noche pero, ¿es esto buena idea?

La respuesta rápida es no, bueno, no del todo. Para poder usar este dispositivo por las noches hay que seguir una serie de recomendaciones para que no nos provoque problemas de salud derivados de las variaciones bruscas de temperatura y humedad. Estos problemas pueden ser “una serie de alteraciones en los sistemas de defensa naturales de la nariz y garganta” que pueden hacer que aparezcan enfermedades como la sinusitis o la otitis, una “inflamación del tejido faríngeo” y el “síndrome del ojo seco” generados por el ambiente seco y que puede conllevar faringitis y problemas oculares respectivamente, algunas patologías del sistema músculo esquelético pueden aparecer por la alta exposición al aire acondicionado o problemas en la piel como la dermatitis.

Por todo esto hay que tener cuidado en el uso del aire acondicionado. Los expertos aconsejan evitar su uso continuado durante varias horas, así como los cambios bruscos de temperaturas y que el mercurio de los termómetros de nuestras casas marque entre 24 y 26º C. “Basta con seleccionar 5º C por debajo de la temperatura exterior para obtener una sensación de frescor”.