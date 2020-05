El tipo de tabaco que está prohibido vender en los estancos desde este miércoles

El tabaco mentolado desaparece de los estancos a partir de este miércoles, un producto clásico que por momentos incluso llegó a convertirse en un icono pese a que en España su peso siempre fue residual durante los más de 50 años que ha estado a la venta.

Su prohibición viene de Bruselas, ha sido largamente anunciada y afectará a un número reducido de fumadores en el caso español: según la Mesa del Tabaco -entidad que agrupa a todo el sector, desde cultivadores hasta marcas y estancos- supone un 3% del total de ventas, aunque en Canarias son la excepción y allí la cuota de mercado triplica la media y ronda el 10%.

La Comisión Europea aprobó acabar con los cigarrillos con sabores y aromas en 2016 (aunque al mentolado le concedió una moratoria que expira ahora), en una decisión que sus responsables justifican para evitar hacer del tabaco un producto más atractivo de cara a la gente joven.

No obstante, la norma no afecta al tabaco para pipa de agua (también conocida como cachimba), ni a los llamados “productos de nueva generación”, como el tabaco calentado (del que en España existen dos referencias mentoladas a la venta), ni a los cigarrillos electrónicos (que no llevan tabaco sino líquidos, la mayoría con nicotina).

Nacido en los años 20 en Estados Unidos, documentos difundidos por la propia industria tabaquera y recogidos por el Centro para Control, Investigación y Educación sobre el Tabaco de la Universidad de California San Francisco (UCSF) revelan que en sus inicios fue un producto especialmente dirigido comercialmente a la población negra y a las mujeres.

Así lo reflejan los anuncios publicitarios de la época, con mujeres en la playa que hablan de un cigarrillo “más fresco” o estrellas negras del béisbol y la música como Elson Howard o James Brown que cedían su imagen para las campañas.