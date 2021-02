“El dolor de espalda suele empezar con dolor lumbar sobre todo en los chicos, y cervical en las chicas. Para ellos, es recomendable todo trabajo físico en glúteos, bíceps, femoral y abdomen para proteger mejor esa zona lumbar, por ejemplo elevaciones de cadera y plancha. Para la zona cervical, es aconsejable que las mujeres realicen ejercicios de hombro y trapecio, que es donde más debilidad sufren”, nos cuenta Marcos Lorente, entrenador personal.

Además, la ciencia llega en nuestro auxilio para lograr que la musculatura que se encarga que la distancia entre vértebras sea la correcta con tratamientos para el rápido desarrollo de la masa muscular de varias zonas del cuerpo simultáneamente, como Wonder Clinic Workout. Utilizando la técnica de emisiones combinadas de ondas electromagnéticas que producen una vibración de las fibras musculares profundas con señales neuromusculares que desencadenan 36.000 contracciones en sesiones de sólo 25 minutos que evitan la atrofia en los músculos. Y es que, como señala Alexander Pérez, CEO fundador de Wonder Medical, “mientras estamos sentados en una silla, los glúteos no trabajan y los condenamos a recibir menos oxígeno, se atrofian y sufren contracturas que a su vez producen más dolores lumbares”.