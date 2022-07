Consejos para que el calor no te afecte al cerebro

Al cerebro no le gustan las altas temperaturas y ni mucho menos los contrastes en el termómetro. Por lo general, el cerebro es el encargado de regular nuestra temperatura corporal. Ahora bien, según reconoce el doctor Javier Camiña, vocal de la Sociedad Española de Neurología, en los días en los que el calor nos azota con fuerza solemos estar más lentos, no solo en nuestros movimientos, sino también a la hora de pensar y de ejecutar. El calor no le va bien.

“Por encima de los 40 grados ambientales a nuestro cerebro le puede costar regular la temperatura, ya que nuestro sistema de termorregulación puede verse desbordado. El hipotálamo, la estructura cerebral encargada de hacer coordinar dicha regulación, intenta compensar el exceso de calor, a través de mecanismos como el control de la frecuencia respiratoria, la sudoración, y de la sensación de sed”, explica en una entrevista

Es más, advierte de que si se mantienen esas temperaturas externas muy altas en el tiempo el hipotálamo deja de funcionar correctamente (disminuye la vasodilatación y la sudoración, mecanismos necesarios para la disipación del calor), aumenta progresivamente la temperatura corporal y nos exponemos a los golpes de calor. “Es una situación muy grave y con un riesgo de mortalidad muy alto, que consiste en una disfunción cerebral y multiorgánica grave como consecuencia de una temperatura corporal mayor de 40,5 grados”, advierte.

Eso sí, recuerda este neurólogo que hay personas que viven en zonas del mundo donde es habitual que los termómetros se sitúen más allá de los 40 grados, lo que refleja la capacidad de adaptación al entorno del ser humano, y cómo el cerebro puede regular de manera exitosa su funcionamiento en circunstancias adversas.

Por ello, este doctor aconseja en esos casos evitar las horas centrales del día para eludir las consecuencias negativas de la afectación cerebral, especialmente las poblaciones más vulnerables (niños y ancianos, sobre todo aquellos con enfermedades crónicas o que no puedan valerse por sí mismos), debido a su menor capacidad regulatoria de la temperatura.