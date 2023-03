Ya hay fecha para el nuevo medallón de la Plaza Mayor de Salamanca

El artista Óscar Alvariño Belinchón comenzará a tallar el nuevo medallón de la Plaza Mayor después de las celebraciones de Semana Santa. No obstante, el madrileño ha estado en Salamanca para comprobar el estado de la piedra, que transformará en la imagen de Alfonso IX. “El motivo de la visita principalmente es para ver un poco la piedra a ir preparando el trabajo”, explica Alvariño.

Aunque el pasado 20 de diciembre se hizo público que había ganado el concurso por su obra titulada “Séptimo”, no comenzará el trabajo hasta mediados de abril. “Antes de esa fecha no era propicio por la climatología”, explica Alvariño, ya que desarrollará su trabajo en el ágora salmantina subido a un andamio y expuesto al frío, al viento y a la lluvia. El motivo de esperar a que pase la Semana Santa es por operatividad, ya que de ese modo no tendrán que desmontar el andamiaje para permitir que pasen las procesiones y después, volver a instalarlo.

Alvariño recuerda que tiene tres meses como máximo para tallar el medallón, dedicado a Alfonso IX en conmemoración del octavo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca. Cabe recordar que el artista conoce muy bien la Plaza y su piedra. Su vinculación con la ciudad viene de lejos, ya que ha sido responsable de varios medallones tallados en el ágora dedicados a Miguel de Unamuno (1986); Elio Antonio de Nebrija (1992); Fernando VII (2005); Alfonso XIII (2005); La Primera República (2005), y Juan de Borbón (2005). Explica que en el medallón de Alfonso IX hay un planteamiento compositivo que tiene que ver con el resto, dado que es la misma mano la que los ejecuta. “El pensamiento, la forma de concebir volúmenes y la composición se entiende de una misma manera. Quiero que cada uno sea único, pero no me esfuerzo en que el de Alfonso IX sea diferente. Quiero que sea único y muy bueno, aunque es verdad que no tendrá nada que ver la cabeza, el gesto y el retrato con el resto”.