Wake Up: formación y normativa legal para empresas y profesionales

Jorge Seixas, director comercial de Wake Up Formación en Castilla y León y otras delegaciones de la Comunidad como Salamanca.

En un mercado cada vez más competitivo y en constante evolución, las empresas requieren aliados estratégicos que les ayuden a formar equipos altamente capacitados y adaptados a los nuevos desafíos. En este contexto, Wake Up Formación se posiciona como un referente en el sector formativo, ofreciendo soluciones integrales y de alto valor añadido para entidades que apuestan por el desarrollo profesional y el cumplimiento normativo.

Desde su fundación en 2014, Wake Up Formación ha crecido de forma sostenida hasta convertirse en una de las empresas de formación más reconocidas del territorio nacional, con más de 18.000 clientes y 78.000 alumnos formados.

Su director comercial en Castilla y León y otras delegaciones como Salamanca, Jorge Seixas, aporta más de 15 años de experiencia en el sector, liderando un equipo altamente cualificado y orientado a la excelencia.

Formación bonificada sin complicaciones

Una de las grandes fortalezas de Wake Up Formación es su dominio en la formación programada (o bonificada) a través de FUNDAE, lo que permite a las empresas formar a sus trabajadores sin coste adicional.

Desde el primer momento, el equipo de Wake Up se encarga de organizar, planificar y ejecutar toda la formación, incluyendo los trámites administrativos necesarios, asegurando que cada acción sea efectiva, relevante y cumpla con todos los requisitos legales.

Esto supone un ahorro considerable de tiempo y recursos para las empresas, que pueden centrarse en su actividad mientras delegan la gestión formativa en un equipo de expertos.

Un catálogo formativo con 17.000 cursos

Con una de las ofertas formativas más amplias del mercado, Wake Up Formación dispone de un catálogo con más de 17.000 cursos online, abarcando áreas tan diversas como administración y gestión, calidad y medioambiente, diseño, idiomas, informática, marketing, normativa legal, hostelería, prevención de riesgos laborales, fitosanitarios, entre muchos otros. Además, destacan los relacionados con la inteligencia artificial.

Los cursos pueden impartirse en modalidad online, presencial, aula virtual o a través de plataformas e-learning personalizadas, adaptándose a las necesidades de cada empresa, su estructura y sus objetivos estratégicos.

Además, todas sus acciones formativas han sido elaboradas bajo estándares de alta calidad pedagógica, incorporando videoclases, contenidos interactivos, actividades prácticas y evaluaciones finales, dentro de un entorno digital intuitivo y accesible para cualquier usuario.

Formación sobre normativa legal

Uno de los ámbitos donde Wake Up Formación ha cobrado especial relevancia es en la formación en normativa legal, un campo cada vez más demandado por las empresas que desean evitar sanciones y mantenerse actualizadas frente a los continuos cambios legislativos.

Entre los cursos más solicitados destacan los de protección de datos, desconexión digital, igualdad de género, control horario, manipulador de alimentos, gestión de alérgenos, prevención del desperdicio alimentario y, por supuesto, prevención de riesgos laborales. Todos ellos diseñados para cumplir con las obligaciones legales de las organizaciones y garantizar ambientes laborales seguros, inclusivos y eficientes.

Aunque su actividad principal es la formación, Wake Up Formación también ofrece servicios de consultoría y normativa legal, además de contratos de formación.

Wake Up Formación

Calle Hoces del Duratón, 57

Oficina 4

Polígono Industrial Montalvo II

37008

Salamanca

616844704

jorge@wakeupformacion.es