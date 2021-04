Vuelven las reuniones en viviendas con no convivientes. El único cambio tras el fin del plan de Semana Santa

En la medianoche de este viernes 9 de abril finaliza el plan de Semana Santa acordado por las comunidades autónomas el pasado mes de marzo. Sin embargo, muy poco cambiará a partir de ese momento ya que en Castilla y León seguirán en vigor la mayor parte de medidas restrictivas contempladas en el nivel 4 de alerta. La única novedad que trae consigo es el fin de la prohibición de reunirse en una vivienda particular con no convivientes. A partir de este sábado 10 de abril, será posible mantener este tipo de encuentros siempre que el número de personas reunidas no supere las cuatro.

Salvo ese pequeño cambio, todo seguirá como hasta ahora. Es decir, se mantiene el cierre perimetral de la región al menos hasta el 9 de mayo, fecha en la que concluye el estado de alarma. Sigue en vigor el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas y en bares y restaurantes solo se podrán reunir un máximo de seis personas tanto en interior como en terrazas. Eso sí, la Junta de Castilla y León ya está aplicando la nueva medida de cerrar el interior de bares, restaurantes, salas de juegos y casas de apuestas en municipios mayores de 5.000 habitantes donde la incidencia supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estas restricciones se aplican desde el pasado 6 de abril en las localidades salmantinas de Carbajosa, Santa Marta y Villamayor.