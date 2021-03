¿Cuántas personas pueden viajar dentro de un coche?

Durante el tiempo que duren las medidas específicas de Semana Santa sólo podrían coincidir en un coche los convivientes. El número de convivientes, obviamente, dependerá de la capacidad legal del vehículo. Solo en casos justificados podría coincidir personas no convivientes, pero aquí la norma dice que el máximo de pasajeros deben ser cuatro.

¿Cuándo terminan las restricciones de Semana Santa?

Las restricciones entraron en vigor ayer y finalizarán el viernes 9 de abril. Casi dos semanas enteras.

¿Cuántas personas pueden reunirse en el jardín de un chalet?

Solo los convivientes. Aunque un jardín sea un espacio al aire libre, se considera ‘reunión privada’ porque no deja de ser un domicilio, independientemente de que sea pequeño, grande, con terraza o con jardín. La norma deja claro que en domicilios solo pueden reunirse los inquilinos de esa vivienda. Nadie más.

¿Puedo ir a visitar a familiares que tengo en Castilla y León?

Sí, puedes visitar a familiares que estén dentro de la Comunidad, pero no dentro de sus casas. No hay problemas para que los habitantes de Castilla y León viajen dentro de las provincias de la Comunidad, pero ni se puede salir del territorio, ni tampoco pueden entrar procedentes de otras regiones. Si un salmantino vista a la familia de Burgos, podrán verse en en establecimientos de hostelería, por ejemplo, siempre que no sean más de seis personas en una misma mesa, o aunque junten varias mesas.

¿Puedo tocar en lugar de besar una figura religiosa?

Lo que dice la norma es que se prohiben los gestos de devoción como, por ejemplo, besar los pies o las manos de las figuras religiosas. Entre estos gestos de devoción también se incluye cualquier contacto con objetos que puedan ser tocados por muchas personas. Las propias cofradías se encargarán de recordar que está prohibido tocar los pasos y demás símbolos.

¿Cuántos podemos reunirnos si es en un parque?

Curiosamente, menos que si se reúnen en un restaurante. Se mantiene el máximo de cuatro personas no convivientes en espacios públicos abiertos o cerrados. En los espacios privados, como se ha dicho, las reuniones se limitarán únicamente a convivientes. Aunque sea paradójico, en un parque hay más restricciones que en un restaurante, donde existe el riesgo de quitarse la mascarilla.