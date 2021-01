Vuelven a verse colas a primera hora de la mañana en los centros de salud y a temperaturas bajo cero. Este miércoles se podían apreciar en el centro de salud de La Alamedilla a siete grados bajo cero y el martes también se registraron quejas de usuarios que tuvieron que hacer cola a las puertas del edificio de San Juan a -8ºC. En esta ocasión la protesta tiene que ver con las analíticas realizadas por la mañana en la calle Maldonado Ocampo.

“Soy una persona con cáncer y cuando he llegado a las 8:30 para hacerme el análisis me he encontrado a cerca de 15 personas en la cola y he tenido que pedir una silla porque no me muevo demasiado bien, pero es que en la cola había gente mayor que yo y la temperatura era de ocho grados bajo cero”, denuncia Fernando Rodríguez, uno de los pacientes que denuncia la situación. “¿Es que no pueden dejarnos entrar para esperar?”, se pregunta este salmantino septuagenario.

Estas protestas llegan justo un día después de comprobar que en el centro de salud de Filiberto Villalobos-Universidad Centro ya se había puesto fin al problema de las colas mañaneras para las analíticas y los pacientes accedían directamente al interior del centro.

Desde Sacyl se explica a este diario que el protocolo estaba ideado para intentar que nunca se lleguen a formar colas en la calle, pero hay factores que se descontrolan. Mientras que antes de la pandemia todos los pacientes de analíticas eran citados a la misma hora (8:30) y esperaban en salas de espera, desde hace meses se ha habilitado un sistema de cita también para los análisis. “Ya no se les cita a todos a la vez, sino que cada diez minutos se cita a unos cuantos pacientes, en función de la capacidad de cada centro de salud”, aclaran.

La intención es que el paciente llegue a su hora, se le haga el análisis y ese puesto quede rápidamente vacío, de manera que cuando llegue el siguiente paciente citado “no haya nadie y, por lo tanto, no tenga que hacer ninguna cola”.

El problema llega -señalan fuentes sanitarias- cuando varios pacientes llegan con demasiada antelación a la cita recibida y, además, existen retrasos. “Es importante concienciar a la gente de que por llegar 20 minutos antes de tu hora no te van a atender antes, porque ya hay pacientes que están siendo atendidos. Si a eso se le suma que puede haberse producido algún retraso, entonces se puede formar una cola”, declaran a la vez que avanzan: “Tendremos que trabajar, posiblemente, en espaciar más los turnos de citas para que no haya retrasos acumulados, pero es importante insistir en que cada uno acuda a su hora”.

Respecto a la decisión de dejar entrar o no a los pacientes cuando hace excesivo frío en la calle apuntan que “es un dilema entre buscar la seguridad del paciente y que no tengan que soportar esas temperaturas” “Es complicado y pedimos disculpas a los pacientes por todas las incomodidades”, reconocen. Las gerencias tienen claro que no quieren que se junte gente en espacios interiores, pero hay casos en los que sí se permite esperar dentro: “Dependiendo de cada centro de salud y de a qué zona del centro de salud acuden, los propios profesionales optan por invitar a pasar a los pacientes para que no aguarden a la calle o, en el caso de Maldonado Ocampo, se atiende en una especie de portal donde no hay espacio para aguardar el turno”.