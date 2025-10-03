«Este verano me han despedido para contratarme dos días después»

Carlos Rincón Viernes, 3 de octubre 2025, 10:20 Comenta Compartir

«Todo es superrocambolesco». Es la definición que Tomás Criado hace de la vida del docente interino en Castilla y León. Lleva seis años encadenando contratos en centros educativos de toda la Comunidad y aun así se considera relativamente afortunado porque los suyos han sido medianamente largos. El pasado curso ejerció como profesor de inglés en la Escuela de Idiomas de Ávila. «Este verano he estado un mes llamando cada día a la Dirección Provincial de Ávila para ver cuál era mi situación administrativa una vez acababas las clases, porque no me acababan de dar de baja en la Seguridad Social, y no sabía si podía solicitar la prestación por desempleo», explica. Finalmente su contrato se dio por finalizado el 12 de septiembre, e inmediatamente después la Junta le llamó para que se incorporase al instituto La Vaguada, de Zamora, el 15 de ese mismo mes. «Me despidieron para contratarme de nuevo solo dos días después», explica. «Es cierto que este año he tenido vacaciones pagadas, pero en ningún momento me notificaron que me extendían el contrato, que en teoría acababa en junio», añade este docente de 43 años que tiene la licenciatura de Historia del Arte y un C2 en inglés.

Tras años como interino, reconoce que esta vida «es horrible para la conciliación familiar». «No existe la conciliación. La gente se pone mala. Y al final cuando te pones enfermo o tienes que llevar a tus hijos al médico te enfrentas a una cuestión moral: ¿Dejo a mis alumnos de lado y no les doy clase? ¿No llevo a mis hijos a la consulta?», explica haciendo hincapié en los kilómetros que le toca recorrer cada día y en los cambios de destino a los que les toca hacer frente cada vez que se les acaba un contrato. «La solución debería pasar por tener mejor previsión de los puestos de trabajo a cubrir e intentar encontrar a la gente para esos puestos en las ciudades en las que se producen las vacantes. No tiene mucho sentido que haya alguien de Zamora yéndose a Salamanca cada día para hacer lo mismo que yo como salmantino estoy haciendo en Zamora», subraya. «Y yo he empezado como interino con la familia hecha, pero los que lo hacen sin familia, no se plantean ni siquiera tenerla. Es imposible», añade el docente.