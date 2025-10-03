La 'repesca' de 600 docentes no frena el paro en Salamanca: 422 desempleado más tras el verano

Carlos Rincón Viernes, 3 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Después de que entre junio y agosto se fuesen a la calle más de 1.500 docentes, en septiembre, con el inicio del curso, comenzó la tradicional «repesca» de interinos y sustitutos. Solo el mes pasado la «plantilla» del sector educativo en la provincia se incrementó en 611 personas, un 6,8 %. Muchos de los profesores y maestros despedidos a comienzos del verano, vuelven a ser contratados y, salvo sorpresa, aún faltan más de un millar por ser llamados en los próximos dos meses para volverán a impartir clases en las aulas. Pese a ello, este importante volumen de incorporaciones al mercado laboral no ha sido suficiente para paliar el impacto del fin del verano en una economía tan vinculada al turismo y los servicios, como la salmantina. Este verano el desempleo volvió a aumentar, aunque algo menos que en los periodos estivales de los tres años anteriores. Conforme a los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), septiembre se cerró con 15.954 salmantinos en las listas del paro, un 2,6 % más de los que había en junio. Pese a ello, es la cifra más baja para este mes del año desde hace más de dos décadas.

Septiembre es el tercer mes consecutivo de incremento del desempleo en la provincia. Sumó 217 parados, un 1,38 %, a los que había en agosto. Mientras que en el conjunto de España y de Castilla y León se logró romper con la tendencia habitual de este mes y se redujo el desempleo un 0,20 % y un 0,16 %, respectivamente, algo que no se ha conseguido Salamanca. De hecho, es la segunda provincia de Castilla y León, solo por detrás de Ávila, en la que más subió el desempleo. Ante estos datos, el PSOE de Salamanca, a través de Irene Fernández, reivindicó ayer la necesidad de un «cambio de gobierno» en Castilla y León. No obstante, si se compara con las cifras de hace un año, son 1.115 desempleados menos (6,53 %) los inscritos en las oficinas del SEPE de Salamanca.

El aumento de los parados apenas impacta en el número de trabajadores. La Seguridad Social cifra en 131.792 el número medio de afiliados en la provincia. Son tan solo 17 menos que en agosto. Aunque si se compara con julio, el descenso es de 341 ocupados. En septiembre no solo aumentó el número de docentes que encontraron trabajo, sino también de trabajadores en la industria manufacturera, en servicios administrativos, en actividades científicas y técnicas y, aunque en menor medida, en transporte y almacenamiento. Por el contrario, se perdieron 380 empleados en la administración pública —aquellos que reforzaron servicios durante las vacaciones—, casi 300 en el comercio y 180 en servicios sociales y sanitarios, como residencias.

Los empleados fijos discontinuos se elevan un 45 % en tan solo un mes

En paralelo a la «repesca» de docentes que se ha vuelto a vivir este septiembre en la provincia de Salamanca, el número de trabajadores con contrato de fijo discontinuo se ha disparado. En agosto, la Seguridad Social cifraba en 2.998 los trabajadores que se encontraban en este régimen y en septiembre la cifra se elevó a 4.334. Este aumento de casi un 45 % supone volver a cifras similares a las que existían en junio, lo que implica que muchos de los salmantinos que fueron dados de baja hace tres meses vuelven, con el inicio del curso, a incorporarse a la actividad. Frente a ello, casi 1.400 temporales a jornada completa o tiempo parcial se han ido a la calle una vez concluida la temporada estival.

Reacciones

Ante esto datos, el presidente de CES, Antonio Rollán, arremete contra la falta de Presupuestos Generales del Estado. «Estamos ante una anomalía democrática con consecuencias directas para la actividad empresarial», asegura. «Sin unas cuentas claras y adaptadas al nuevo contexto económico y geopolítico, no se pueden planificar inversiones, ni ejecutar políticas de estímulo, ni impulsar sectores estratégicos». «Las cuentas vigentes no sirven para afrontar con garantías ni la transición energética, ni la digitalización, ni la modernización del mercado laboral», recalca.

Por su parte, Paulino Benito, el presidente CEOE-CEPYME Salamanca, apunta que «resulta imprescindible dejar el intervencionismo y los anuncios constantes de cambios normativos, que solo generan incertidumbre». Incide en que el repunte del paro está vinculado a la finalización de la campaña estival y a la consiguiente pérdida de contratos ligados al sector servicios. Alerta de que la incertidumbre, la elevada presión fiscal, la rigidez normativa y la inestabilidad institucional frenan la inversión y podrían acentuar la pérdida de dinamismo económico.

Desde UGT Salamanca, su secretario provincial, Marcelino Muñoz manifiesta su preocupación por «la baja calidad del empleo en Salamanca. Poco más del 35% de los contratos son indefinidos». «Nunca podremos hablar de buenos datos de empleo si aumenta el número de personas en situación de desempleo. Es de justicia no olvidar que la evolución interanual tanto de desempleados como de afiliados, es buena y eso nos da margen para afrontar la volatilidad de un mercado laboral marcado por la estacionalidad», asegura.