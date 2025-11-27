Cómo ver la Ciudad de la Navidad y los Belenes municipales de Salamanca

La Gaceta Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

La ciudad de Salamanca presenta multitud de espacios en los que disfrutar de los mejores planes navideños, como el 'Jardín Mágico' del Huerto de Calixto y Melibea, los videomappings de la Plaza Mayor o el Patio Chico, el Mercado de Anaya o la ambientación polar de los Jardines de Santo Domingo.

No obstante, otro de los grandes atractivos de estas fechas son los Belenes, no solo los que se montan en casa, sino los que adornan los barrios y espacios públicos.

Del 3 de diciembre al 5 de enero, la Torre de los Anaya vuelve a acoger este año un Belén navideño en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca.

También se podrá disfrutar de la Ciudad de Navidad, una recreación de un lugar cubierto de nieve con sus casitas, montañas y trenes circulando, y sus habitantes en miniatura realizando con sus quehaceres diarios que evoca a los célebres pueblos y ciudades centroeuropeas, a los canales de Países Bajos o a la aldea de Papá Noel en Laponia.

La entrada es completamente gratuita y el espacio estará abierto desde las 11:00 a las 14:00 horas por la mañana y de las 17:00 a 21:00 horas por la tarde, salvo los días 24 y 31 de diciembre que cerrará por la tarde, y el 25 y 31 de diciembre que no abrirá en todo el día.

Otro espacio que contará con un Belén este año, del 3 de diciembre al 5 de enero también, es la Fonda Veracruz, en este caso, en colaboración con la Asociación Belenista Virgen de la Peña de Francia.

El horario es de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas y los domingos solo de 10:00 a 14:00 horas, a excepción de los días 24 y 31 que cierra por la tarde y 25 de dicembre, 1 de enero durante todo el día.

