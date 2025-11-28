A qué hora abre y cierra el 'Jardín Mágico' del Huerto de Calixto y Melibea y qué días

La Gaceta Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

La Navidad ha arrancado este jueves 27 de noviembre en Salamanca y la ciudad se llena de luces, decoraciones y espíritu navideño por todos sus rincones.

Entre los principales atractivos se encuentran los videomappings de la Plaza Mayor y el Patio Chico, el Mercado Navideño de Anaya, el Paisaje Polar de los Jardines de Santo Domingo y, por su puesto, el 'Jardín Mágico' del Huerto de Calixto y Melibea, una experiencia inmersiva llena de luces y sonidos que no dejarán indiferentes a los visitantes.

Este jueves a las 18:30 horas abre sus puertas al público por primera vez y permanecerá abierto hasta el 5 de enero de 2026.

El acceso es completamente gratuito y está regulado por la calle Gibraltar, por Patio Chico y por la calle Arcediano.

Este espacio abrirá todos los días desde las 18:30 hasta las 22:30 horas de la noche, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que lo hará entre las 18:30 y las 20:30 horas.

Este año como novedad, se iluminará también el lienzo de la muralla que rodea al Huerto para resaltar sus valores arquitectónicos y, a través de las luces y sombras, crear un efecto sorprendente sobre la piedra para los viandantes.

