Vanesa Martín, este miércoles en Salamanca: “Con mis letras busco dejar huella en la vida de las personas”

—Siempre lo he hecho. Tengo una filosofía de vida que es disfrutar del ‘aquí y ahora’, así que desde el primer momento en el que me subí en un escenario lo disfruté al máximo. Quizá sea diferente porque ahora todo está más depurado, pero para mí la música es una manera de sentir, de respirar, de vivir... entonces lo disfruto muchísimo desde el minuto uno.

—Jamás. Imagínate, yo de pequeña me tiraba al suelo llorando cuando pasábamos por una tienda o una feria y veía una guitarra para que me la comprasen. Cuando ya por fin la tuve entre las manos, no soñé con todo esto que me está pasando ahora, es mucho más de lo que mi mente de niña imaginó.

“La gira “Siete veces sí” está llegando a su fin pero ha sido un camino maravilloso en el que he descubierto sensaciones nuevas”

—Lo mejor es tener una trayectoria de la que estoy muy orgullosa. Yo miro hacia atrás y veo los pilares en los que me sostengo, lo que hemos crecido y que a día de hoy son pilares sólidos e infinitos. Por otro lado, me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa, tanto anónima como a compañeros a los que siempre he admirado y que, a día de hoy, son verdaderos amigos con los que comparto momentos increíbles. Lo peor es el tiempo que me ha restado de compartir con los míos, es lo que más me pesa de todo, por ejemplo, con mis padres. Pero somos afortunados y bueno, siempre se intenta buscar la forma de pasar momentos con ellos.

“Cuando escribes canciones buscas acompañar a las personas de algún modo, e incluso ayudar a tomar decisiones”

—Una gira que arrancó además en plena pandemia...

—Sí, además yo venía de un cambio fuerte en mi carrera, dejando mi oficina de siempre y ha sido una gira en la que he descubierto varias sensaciones dentro de mí misma nuevas, por ejemplo: que la vida para en cualquier momento. Cuando empezamos, los aforos eran limitados, la gente iba con mascarillas... pero han sido de quitarse el sombrero, ha habido incluso momentos cómicos porque no podían levantarse del asiento y por ejemplo había quien se levantaba con la silla pegada al culo (ríe), ¡la gente es maravillosa, tiene un ingenio brutal!

—¿Qué sensaciones le dejará el final de esta gira?

—Pues llevamos dos años girando, creo que no se puede estirar más ya, pero ha sido un camino realmente precioso, emotivo, pasional, lleno de fuerza... Estoy muy agradecida a este disco y a la gente que nos ha acompañado. Mis músicos me decían que cuando acabemos nos va a quedar una sensación de vacío bestial. Aún queda Latinoamérica por suerte, que tengo unas ganas que me muero.

—No sé si sabe que en Salamanca se recuperan los conciertos en la Plaza Mayor, es un enclave muy especial para nosotros los salmantinos...

—Qué maravilla, porque estoy deseando ir y sentir esto que me cuentas, si es así como me dices, mejor. Al hilo de lo anterior, esta gira me está permitiendo disfrutar de lugares muy mágicos como por ejemplo esta plaza, que la conozco y creo que va a ser muy especial para mí.

—¿Qué se va a encontrar el público con este concierto de su gira actual?

—Es un concierto en el que hago un camino por toda mi trayectoria y todos los discos que llevo grabados a día de hoy, parándome por supuesto en temas que no pueden faltar y algún tema nuevo que ya voy introduciendo. Serán más de dos horas llenas de energía, fuerza, pasión, intimidad, desconexión de la rutina...

—Hay trabajo nuevo entre manos, ¿puede adelantarnos algo?

—El disco sale si todo va bien a final de noviembre y a finales de este mes un adelanto con el single nuevo. Es un trabajo que he realizado con diferentes productores de España y de América y es un disco que no me atrevo a decirte que es el mejor de mi carrera porque sería injusto pero la gente que lo ha escuchado me dice que quizá sea el disco más potente. Yo estoy encantada y deseando compartirlo.