Alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca en un aula.
La UPSA mantiene abierto el plazo de matrícula para este curso

Los Grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia, y los semipresenciales de Maestro en Educación Primaria e Infantil, además de diferentes másteres, continúan admitiendo nuevos estudiantes

EÑE

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30

Universidad Pontificia

  • Dirección Servicio de Información al Estudiante. Calle Compañía, 5, 37002, Salamanca

  • Teléfono de contacto 923277150

  • Página web www.upsa.es

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) mantiene abierto el periodo extraordinario de formalización de matrícula hasta el 31 de octubre para los estudiantes de las titulaciones online de Derecho, Relaciones Internacionales y de Administración y Dirección de Empresa (ADE), Filosofía e Historia, así como para los Grados en Maestro en Educación Primaria y en Educación Infantil (modalidad semipresencial) y másteres universitarios y de formación permanente, siempre que haya plazas disponibles.

Enseñanza de calidad, con un claustro cualificado y perfectas instalaciones convierten a la institución académica en una de las mejores universidades de España según la Lista Forbes y la primera de Castilla y León en Enseñanza y Aprendizaje, tal y como recoge el prestigioso ranking de la Fundación CYD.

Los futuros universitarios podrán elegir entre una amplia oferta de grados y dobles grados, tanto presenciales como semipresenciales y de modalidad online. Asimismo, destaca además la completa propuesta de posgrados en distintas áreas de conocimiento.

La UPSA posee una amplia oferta educativa del actual curso académico, compuesta por un total de un total de 21 grados en Salamanca, tres en Madrid, ocho dobles grados (Salamanca), 10 másteres universitarios (cuatro presenciales y seis online), 24 titulaciones propias de Formación Permanente y tres doctorados oficiales y siete doctorados eclesiásticos. Todas las enseñanzas presentan enfoques teórico-prácticos en distintas especializaciones, tales como Comunicación y Marketing, Salud, Educación, Ingeniería y Empresa y Titulaciones Eclesiásticas, entre otras.

Por otra parte, la Universidad Pontificia ha puesto en marcha este curso académico 2025-26 el nuevo grado en Historia y el Máster Universitario en acceso a la Abogacía y la Procura, con los que refuerza su propuesta formativa de grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía, y los semipresenciales de Maestro en Educación Primaria e Infantil, además de diferentes posgrados, que continúan admitiendo nuevos alumnos para el curso 2025-26.

Su metodología es puntera, y combina con la atención personalizada que caracteriza a la Universidad Pontificia de Salamanca.

Además, la Universidad ha modificado algunos planes de estudios de grados para ofrecer una mayor carga práctica en su enseñanza y cumplir así con su seña de identidad: trabajar por una educación de la persona que incluya la búsqueda de la transcendencia.

Maestro en Educación Primaria e Infantil en modalidad semipresencial

Los Grados en Maestro en Educación Primaria e Infantil de la UPSA, en su modalidad semipresencial, se imparten con una metodología adaptada a las nuevas necesidades pedagógicas a través del uso de las nuevas tecnologías y de aulas virtuales, para acceder al mercado laboral con todas las garantías de éxito. Gracias a esta docencia online, los estudiantes pueden seguir formándose mientras desarrollan su carrera profesional porque solo tiene que acudir a los exámenes de manera presencial, ya que puede seguir las clases en directo o en diferido. Cabe destacar que el Grado en Maestro en Educación Primaria se imparte vinculado a una mención que el estudiante elige según su interés académico: Audición y Lenguaje, Educación Física, Educación Musical, Lengua Extranjera (Inglés) o Necesidades Educativas Especiales (NEE), lo que permite que el estudiante acabe la titulación con una especialidad más que sumar a su currículum. La preparación del estudiante para su vida laboral, la calidad del profesorado, la perspectiva internacional y la accesibilidad, son las principales características de la UPSA.

Para más información, la Universidad pone a disposición de todas las personas su Departamento de Admisiones, que mantiene abiertas sus oficinas con atención presencial y telemática, bien por teléfono (923 277 150), web (www.upsa.es) o a través del correo (admisiones@upsa.es).

