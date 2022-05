Uno de cada seis edificios salmantinos no han subsanado las deficiencias detectadas en la inspección técnica

En una cuarta parte de los edificios que se someten a la inspección técnica de edificios (ITE), se localizan deficiencias. Ya sean problemas de aislamiento, mantenimiento de fachada o cubierta, o carencias de accesibilidad, en el 25% de las revisiones que se llevan a cabo en el municipio las comunidades de propietarios se ven obligadas a afrontar obras, de mayor o menor entidad, para poder superar este examen obligatorio. Conforme a los datos actualizados por el Ayuntamiento a 10 de mayo, hay 4.502 parcelas catastrales que han registrado la ITE en el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) desde que empezaron a realizarse estas revisiones en 2011. De ellas, 1.124 no consiguieron el “aprobado”, sino que obtuvieron un resultado desfavorable. Se les exigió, por tanto, desde el Ayuntamiento la ejecución de un proyecto para subsanarlos, pero a día de hoy solo 300 comunidades han acreditado la realización de esas obras. Otras 824, según datos de la Concejalía de Fomento, no las realizado o, al menos, no han presentado en el PMVU la documentación que demuestra que han corregido las carencias localizadas en la construcción. Esto supone que uno de cada seis construcciones revisadas no ha puesto solución a los problemas que los técnicos localizaron durante la ITE.

Los técnicos del Patronato explican que desde 2018, fecha a partir de la cual se informatizaron las declaraciones responsables de obras en las comunidades, cada año se realizan una media de cien obras para solucionas las deficiencias detectadas en las inspecciones técnicas. También explican que es muy posible que, entre las 824 ITE desfavorables pendientes de obras, existan casos en los que los propietarios han acometido las obras requeridas, pero hayan olvidado entregarle al Ayuntamiento la acreditación de que la construcción se encuentra ya en condiciones de superar las condiciones de conservación, estabilidad estructural, salubridad, ornato, accesibilidad y habitabilidad exigidas.

A lo largo de 2022, tendrán que pasar la segunda inspección técnica obligatoria 152 edificios que en 2011 ya se sometieron a la primera. Es decir, Salamanca, una de las ciudades de Castilla y León en la que vecinos y administración local se han tomado más en serio estos controles de los edificios, comienza ya una “segunda vuelta”, a la que se suman los edificios que empiezan a cumplir ahora 40 años.