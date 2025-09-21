Los universitarios 'pasan' del médico y muy pocos piden la tarjeta sanitaria de desplazado Punto de información que la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca instaló en la Feria de Bienvenida de la Universidad.

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca participó esta semana en la Feria de Bienvenida al estudiante de la Universidad de Salamanca. La Unidad de la Mujer de Primaria tuvo la iniciativa de habilitar un puesto de información «para establecer un primer contacto con los estudiantes universitarios y dar a conocer los recursos con los que cuenta la Atención Primaria de Salamanca relacionados con la salud sexual y reproductiva». Inicialmente, la intención era la de «resolver dudas sobre anticoncepción, prevención de ITS y otros temas relacionados de interés para el colectivo universitario», pero también para recordar al estudiante la utilidad de la 'tarjeta sanitaria de desplazado', que permite a los estudiantes de fuera de Salamanca tener asignado un equipo de Primaria -médico, enfermera, matrona, etc- sin perder al médico que ellos tengan en sus municipios de origen.

Desde la Gerencia lamentan que «son pocos» los estudiantes universitarios que tramitan la tarjeta sanitaria de desplazado pese a que van a pasar, al menos, cuatro años de su vida en Salamanca. «Son gente joven, generalmente sana, y por eso no ven necesidad de contar con un médico de familia asignado», explican fuentes sanitarias. «Ellos suelen dar continuidad a su atención médica en su municipio de origen, pero es importante recordarles que con la tarjeta de desplazado no pierden al médico que siempre les trata en su ciudad, sino que seguirían teniendo el facultativo habitual y otro asignado durante su estancia en Salamanca».

El recurso de la 'tarjeta de desplazado' es el mismo que utilizan, por ejemplo, las familias de fuera de Castilla y León que suelen pasar varios meses del verano en pueblos de Salamanca y quieren tener la tranquilidad de saber que pueden acudir al médico con normalidad. La principal diferencia es que este grupo de veraneantes son de edad más avanzada, pueden tener más patologías y saben que es más probable que tengan que hacer uso de la sanidad.

La insistencia de las autoridades sanitarias en que los universitarios tramiten su tarjeta de Sacyl radica en que «es mucho más fácil y ágil tanto para los pacientes como para los profesionales». Y detallan: «Un universitario de Asturias, que tenga una tarjeta de desplazado, podrá solicitar cita a demanda con su médico cuando mejor le convenga. Sin embargo, si no tienes un médico asignado, tendría que acudir a Urgencias, a puntos de atención continuada o a un centro de salud, pero sin saber cuándo le van a recibir porque no tiene cita concertada».

Son frecuentes las visitas de jóvenes de fuera de Salamanca que resuelven problemas de salud banales acudiendo a las urgencias hospitalarias, teniendo que afrontar largas horas de espera, salvo que sea una patología realmente grave. Otra de las ventajas de contar con la tarjeta de desplazado es que los profesionales sanitarios tendrían acceso rápido a toda la historia clínica del paciente. De lo contrario, el proceso es mucho más tedioso y limitado. «Cuando un universitario acude a un centro de salud sin cita y sin tarjeta, por supuesto que se le atiende, pero ya se aprovecha para tramitarle la tarjeta de desplazado», apuntan.

La Gerencia de Atención Primaria señala que el tipo de motivos por los que un universitario acude al médico de familia en Salamanca suelen ser «infecciones banales como resfriados, y también gastroenteritis y problema digestivos».

Desde los propios centros de salud señalan que «hay etapas en las que también solicitan analíticas porque se sienten mal y no saben a qué se debe o pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual».

En años anteriores se alcanzaron acuerdos entre la Universidad de Salamanca y Sacyl para hacer campañas de promoción sobre esta tarjeta. Iniciativas que no se descartan de cara a próximos meses.