Una nueva biografía sobre Unamuno revisa su enfrentamiento con el general Millán Astray

Los investigadores Colette y Jean-Claude Rabaté publican la biografía de Miguel de Unamuno ‘Convencer hasta la muerte’ (Galaxia Gutenberg), con nuevos datos gracias a documentos inéditos y en los que se vuelve a abordar el enfrentamiento con el general José Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936.

“Algunos investigadores y periodistas han dado altavoz a la versión de que fue una bronca de café, algo que no es posible. No es una bronca entre parroquianos de un bar, es un enfrentamiento entre dos ideologías al que no hay derecho a minimizarlo”, han señalado en una entrevista los hispanistas franceses, quienes además recuerdan las consecuencias para el pensador español.

“Fue fulminado tras ese día. Cuando se acerca al casino escucha los insultos de ‘rojo’ o ‘traidor’, pero él quiere salir por la puerta grande. Al día siguiente el ayuntamiento de Salamanca lo excluye y sus colegas catedráticos, que lo habían propuesto para el Nobel, lo repudian. Y Franco lo cesa. Pues algo habrá pasado, ¿no?”, han ironizado.

De hecho, se ha llegado a cuestionar hasta la famosa frase atribuida ese día a Unamuno, la de ‘venceréis, pero no convenceréis’, debido a que el relato de ese acto fue escrito por una persona que no estuvo allí. “Es evidente que hay una parte novelada por una persona que no estaba presente, pero con un fondo de verdad”, han apuntado.

Y, dentro de esa ‘verdad’, está la frase de ‘vencer no es convencer’ que Unamuno “pronunció en varias ocasiones”. “El espíritu es el mismo: lo que quiere es usar la razón y al mismo tiempo profetiza el triunfo de un bando. El resto es una polémica estéril y no se puede convencer a los que están sordos”, han zanjado.