Un paseo con el jugador del Salamanca UDS, David Franco, y su perro Thor: “El vínculo es enorme”

Complicidad, cariño y una absoluta confianza caracterizan la relación que une al jugador del Salamanca UDS, David Franco, y a su perro Thor, un pitbull marrón y blanco de tamaño mediano. El lado más familiar y cercano del joven futbolista queda retratado en una tarde de paseo junto a su mascota. Es el rato que más pueden disfrutar juntos, pero no el único, ya que, desde por la mañana, Thor ocupa un espacio inquebrantable en su familia.

Cuando amanece y después de coger fuerza con el desayuno, David saca a Thor a dar un paseo matutino antes de ir al entrenamiento con el equipo. “Es el primer paseo de cuatro, porque cuando llego del entrenamiento lo vuelvo a sacar para poder comer tranquilo y, después el rato más largo por la tarde y, antes de acostarme, le saco otra vez”, comenta. El jugador también acostumbra a sacar al perro, “aunque sean diez minutillos”, si va a salir de casa por unas horas.

De allá para acá, tranquilo, Thor disfruta libre del campo, del camino y del rato del paseo. No son pocos los perros de tamaño mucho más reducido al suyo que intentan romper su tranquilidad. El pitbull, con raza considerada peligrosa, se mantiene inalterado e igual de feliz. “Son más peligrosas las personas que los perros”, considera David, que reconoce que son los canes más pequeños los que siempre “se le intentan tirar”.

El comportamiento, tal y como continúa, tiene que ver con la educación que se le ha dado. “Yo con él he invertido muchísimas horas, me he tirado tres, cuatro, horas sacándole y enseñándole con chuches”, reconoce el joven. De hecho, desde que su novia se lo regaló en enero de 2019, tuvo claro que había que ser “muy constante y echarle muchas horas” con su educación.