Un otoño de gran cine español en Van Dyck

La saga (REC), un hito del cine de zombies, aupó al barcelonés Balagueró al podio de los especialistas en el género de terror. Ahora el autor de Mientras duermes se adentra en el mundo de los atracos con Way Down, un elegante thriller en la estela de Ocean’s Eleven o la primera Misión imposible. Se sitúa en Madrid, con el Banco de España como inexpugnable objetivo de un grupo de ladrones. Uno de los edificios más seguros del mundo... hasta que un brillante ingeniero se las arregla para infiltrarse en él y robar un botín que solo permanecerá allí diez días. La banda aprovechará el caos y el bullicio de la final del Mundial de fútbol. En el reparto, estrellas internacionales como Freddie Highmore (el protagonista de la serie The Good Doctor), Liam Cunningham (Davos en Juego de Tronos), Luis Tosar y José Coronado.