Un lustro sin nacimientos en uno de cada cuatro pueblos salmantinos

En ocho municipios de la provincia casi se ha olvidado como suena la risa o el llanto de un bebé. Desde que comenzó el nuevo siglo no ha nacido ni un solo niño en ellos. La denominada “Generación Z” y la que le sucede, aún pendiente de apodar, han pasado de largo por Barbalos, La Bastida, Castraz, Peralejos de Arriba, Tremedal de Tormes, Vallejera de Riofrío, Villarmuerto y Villasdardo. Zamarra y Herguijuela de Ciudad Rodrigo se escapan de esta lista por los pelos porque en el año 2000 sí vino al mundo un nuevo vecino. Son los ejemplos más extremos del problema de la despoblación en las zonas rurales de Salamanca. El mismo camino siguen, si no se logra poner remedio, otras 36 localidades que llevan como mínimo una década, desde 2012, sin empadronar un recién nacido. Entre ellas, se encuentran Cabezabellosa de la Calzada, Villar de Gallimazo, Villar de Samaniego, Serradilla del Arroyo, Doñinos de Ledesma, Encinasola de los Comendadores, Narros de Matalayegua, Añover de Tormes, La Hoya, Nava de Béjar, Pozos de Hinojo, Aldeacipreste, Barceo, Canillas de Abajo,... Según el reciente resumen municipal de fenómenos demográficos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ya incluye datos definitivos de 2021, en uno de cada cuatro municipios de la provincia (24,58%), en 89 de los 362, no ha nacido un niño en el último lustro o, al menos, ninguna de las mujeres que residen en ellos ha dado a luz desde 2017.

Son exactamente 200 los municipios de la provincia, el 55,24%, en los que el pasado año ninguna empadronada dio a luz. En 2020, fueron 216, y en 2019, 209. Otros 79 pueblos dieron la bienvenida a un único bebe en 2021, y otras 62 celebraron la llegada ese mismo año a dos nuevos vecinos. Y es que los nacimientos se concentraron realmente en una veintena de municipios de la provincia: Salamanca, Santa Marta de Tormes, Ciudad Rodrigo, Béjar, Guijuelo, Villares de la Reina, Carbajosa de la Sagrada, Villamayor, Castellanos de Moriscos, Peñaranda de Bracamonte, Alba de Tormes, Aldeatejada, Terradillos, Doñinos de Salamanca, Cabrerizos, Carrascal de Barregas, Vitigudino, La Alberca y Pelabravo.