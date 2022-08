Un ‘batallón’ con lazos de sangre

Un anuncio publicitario marcó el rumbo de su carrera. “Ahora puedes ser profesional en las Fuerzas Armadas. Hay más de cien especialidades distintas. Serás lo que quieras ser”. Aquellas palabras retumbaron en la cabeza de Juan Manuel Ruiz, quien por aquel entonces estudiaba formación profesional por la rama de mecánica. “¿Y por qué no?”, pensó.

Tenía tan solo 17 años y necesitó la autorización de sus padres para entrar en el Ejército. Aprobó en 1991 y un año después fue destinado al Regimiento de Especialidades de Ingenieros (REI) número 11 de Salamanca, donde lleva 30 años. Lo que nunca imaginó es que lo que en principio era únicamente una salida profesional se convertiría en el modo de vida de la que sería su futura familia. A día de hoy en el mismo destacamento trabajan su mujer, la cabo Díaz; y el hijo de ambos, el soldado Ruiz Díaz. “Desayunamos juntos en casa, formamos y a trabajar”, bromea el ahora cabo 1º Ruiz.

Su historia comenzó ni más ni menos que hace 28 años, cuando Isabel era solo una niña. “Siempre he vivido en cuarteles porque soy hija de guardia civil y me he movido mucho por España en función de los destinos. De hecho yo siempre he querido ser guardia civil. Pero todo cambió cuando empecé con él”, cuenta mirando a su marido con timidez. Fue en Plasencia (Cáceres), de donde es natural el cabo 1º Ruiz. “Destinaron allí a mi padre y ese verano nos conocimos”, recuerda. Ya en la primera cita el Ejército fue un tema recurrente.

“Me llamó mucho la atención lo que me contaba, me gustó y tres años después, con 18, me vine a vivir a Salamanca con él. Nos casamos, después vino Sergio y con 21 entré en el Ejército. Y aquí nos quedamos. Llevo ya 22 años trabajando”, relata con orgullo la cabo Díaz. Pronto descubrieron que, sin quererlo ni planearlo, habían transmitido a su pequeño la pasión por lo que hacían. “

Nunca le hemos dicho lo que tenía que hacer, tan solo que estudiara, pero él cuando llegábamos a casa y nos quitábamos el traje se ponía nuestra ropa”, apunta el cabo 1º Ruiz. “Yo tengo el recuerdo de cuando tenía tres años y los profesores nos preguntaban en clase qué queríamos ser responder tajantemente: militar. Yo lo tenía muy claro. Me encantaba ir a verles a los desfiles”, explica el joven soldado.

Por eso, una vez que cursó Bachillerato, Sergio se puso manos a la obra para pasar las pruebas, aunque reconoce que no le fue difícil y contó con el mejor preparador: su padre.