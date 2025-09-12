Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos» Tres agentes de la Policía Nacional y una enfermera lograron reanimar durante 15 minutos a un ciudadano que se desplomó en el paseo de la Estación: «Pasamos de la tensión al alivio, fue una paz tremenda»

Celia Luis Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:55

Una 'cadena de supervivencia' entre agentes de la Policía Nacional de Salamanca y una enfermera han salvado la vida a un hombre de 69 años cuando se desplomó de forma repentina este miércoles en el paseo de la Estación. Minutos después, gracias a la rápida reacción de tres policías y una sanitaria, el ciudadano recuperó el pulso y fue trasladado con vida al hospital. Una historia de esfuerzo, solidaridad y vocación que los propios protagonistas reconocen a LA GACETA como «una de las intervenciones más gratificantes» de sus carreras.

El suceso se produjo en torno a las 10:00 horas. Una mujer alertó a los efectivos, que acababan de concluir un control en la zona de Vialia. «Montábamos en la furgoneta para volver a la Plaza de España cuando nos dio el alto una señora. A apenas cien metros había un hombre desplomado. Salimos corriendo», recuerda uno de los policías.

15 «angustiosos» minutos

Al llegar, lo colocaron en posición lateral de seguridad, pero pronto comprobaron la gravedad. «Le abrimos la camisa, le tomamos el pulso... y nada. Ya no reaccionaba. Empezamos de inmediato la RCP», relata. Durante 15 angustiosos minutos, se turnaron sin descanso en masajes cardíacos hasta la llegada de los sanitarios. «Fue muy largo, porque la ambulancia tardó un poco, y los nervios también juegan su papel. Pero nunca dejamos de intentarlo».

En esa carrera contrarreloj apareció también una ayuda inesperada. «Llegó una joven enfermera, que casualmente estaba en Salamanca aunque trabaja en Madrid. Ella nos guió con calma. Además, alguien trajo un desfibrilador de Vialia y lo usamos siguiendo sus indicaciones. Dimos dos descargas e insistimos en la reanimación hasta que volvió a aparecer el pulso», explica con visible emoción.

«He tenido intervenciones complicadas, pero esta ha sido la mejor con diferencia»

El veterano agente, con 37 años de servicio, reconoce que ha vivido muchos momentos difíciles, pero este quedará grabado para siempre. «He tenido intervenciones complicadas en distintos destinos, pero esta ha sido la mejor con diferencia. Cuando ves que un hombre que estaba sin vida recupera el pulso, sientes algo muy extraño, como estar en una nube. Luego, en frío, te das cuenta de lo importante: quizás le hemos dado la oportunidad de vivir muchos años más». El propio policía reconoce que, tras el traslado del paciente en ambulancia, la sensación fue de alivio y serenidad: «Pasas de tener el pulso a 100 a recuperar la calma y una paz tremenda. Esa es la esencia de nuestra labor: atender y proteger al ciudadano».

Pese al protagonismo de los tres agentes, el entrevistado insiste en que fue una labor de equipo. «Podría haber sido cualquier otro indicativo policial. Lo importante no son los nombres, sino demostrar que la Policía estamos ahí también para salvar vidas, no solo para sancionar o detener. La gran lección es que, cuando unidos trabajamos rápido, podemos marcar la diferencia entre la vida y la muerte».

La víctima, que según los testigos se encontraba en el paseo de la Estación antes de perder el conocimiento, fue estabilizada y derivada al Hospital de Salamanca. El deseo de los agentes es unánime: que evolucione favorablemente y pueda regresar con los suyos. «Hoy sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda. Y eso es algo que nunca se olvida».