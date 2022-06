Tres incendios intencionados junto al Tormes avivan la ‘guerra de los gatos’

El primero de los conatos de incendio se registró el 26 de febrero. Tras un periodo de “tregua”, se han registrado otros tres en lo que va de mes, concretamente los días 4, el 9 y 21 de junio, según fuentes municipales. En ellos, no solo han ardido las cajas-refugio en las que se han llegado a cobijar hasta un centenar de gatos , sino que también han afectado a la vegetación y los árboles próximos, lo que implica ya un peligro no solo para los animales, sino que, tras las elevadas temperaturas de las últimas semanas y ante la llegada del verano, es un riesgo para las riberas del Tormes y la seguridad de peatones y ciclistas que circulan por el carril bici próximo.

Tras contratar el servicio de control de colonias de gastos de la ciudad, el Ayuntamiento ha esterilizado a más de un veintena de animales de este asentamiento situado entre los puentes. Dado que son felinos silvestres, cuya adopción no es factible, la Concejalía de Bienestar Animal no descartó hace meses la posibilidad de reubicar determinadas colonias por motivos de seguridad y salubridad, pero, por el momento, no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Es cierto, por otra parte, que este asentamiento se encuentra en unos terrenos que están bajo competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero.