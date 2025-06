Transportes lo deja claro: no va a ampliar las frecuencias del Alvia a Madrid Ni el cuarto servicio los fines de semana ni tampoco el quinto en diario: el Ministerio esgrime ahora que no están justificados al considerar que no hay demanda

Carlos Rincón Salamanca Lunes, 30 de junio 2025, 06:00 Comenta Compartir

Un jarro de agua fría que echa por tierra los compromisos adoptados por el Gobierno de Pedro Sánchez y frustra las expectativas que se habían generado a los salmantinos. No solo no habrá quinta frecuencia de Alvia entre Salamanca y Madrid, sino que ni siquiera se ampliará la cuarta a los fines de semana. El Ministerio de Transportes lo deja muy claro en su última respuesta parlamentaria a los diputados nacionales del PP por Salamanca.

«Hay una demanda para incorporar esa quinta frecuencia y el Gobierno ya ha adquirido el compromiso de hacerlo nada más que se incorporen las nuevas unidades», aseguró el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, el pasado 20 de febrero. Lo supeditó a la llegada de los nuevos trenes encargados a Talgo, que se pusieron en servicio el pasado 9 de junio. Sin embargo, esa promesa ha quedado en agua de borrajas. Ahora el departamento de Óscar Puente considera que ya no hay demanda suficiente. Respecto a extender la cuarta frecuencia a sábados y domingos, asegura, en respuesta a los parlamentarios José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, que «la distribución actual de la demanda no justifica, por el momento, la viabilidad de una cuarta frecuencia, como sí ocurre los días laborables». Y, respecto a la quinta, desautoriza también a Sen al afirmar: «En este contexto, y atendiendo a criterios de eficacia y sostenibilidad del servicio, no está prevista actualmente la incorporación de nuevos servicios comerciales en esta relación».

Pero no solo el delegado del Gobierno comprometió la llegada de esos nuevos trenes, sino que el propio Puente también mostró esa disposición el pasado julio. «Mi idea es que a finales de año [por 2024] tengamos un tren disponible para la quinta frecuencia». En su caso, es cierto que lo condicionó a «un estudio sobre el comportamiento de la cuarta frecuencia». Pero, a posteriori, Sen dio por hecho que se pondría dado que sí existía demanda.

En previsión del mazazo que iba a suponer esta noticia para los salmantinos, el ministro ha venido allanando el camino en las últimas semanas. En su perfil de X —Twitter— el 15 de julio publicó: «La realidad es que, a pesar de la insistencia en la 4ª frecuencia, las 4 diarias con Madrid tienen una ocupación baja. Solo una supera el 90%. Las 3 restantes apenas llegan al 70%». A este comentario, adjuntó un gráfico que arroja otra lectura. En él se evidencia que los cuatro trenes rápidos que parten de la estación de Vialia alcanzan una ocupación superior al 80% a la altura de Segovia. De hecho, tres de ellos llegan al 90%. Y es que no se puede atender solo al número de viajeros que suben en el punto de partida de este servicio, es decir, desde Salamanca, porque hay que tener en cuenta que, si un asiento está reservado por un viajero que va desde Segovia hasta Madrid, otro que parta de la ciudad del Tormes hacia la capital no podrá reservar esa misma plaza aunque parte del trayecto vaya vacía. En sentido inverso, los cuatro trenes parten de la estación madrileña de Chamartín con más del 80% —uno, al 90%— de las plazas ocupadas. Para llegar a esos niveles, es necesario que muchos días no quede en ellos ni una sola plaza libre.

La prueba más clara de ello es que en dos de los tres Alvias de ayer domingo, concretamente en los de las 15:25 y 18:50 horas en sentido Salamanca-Madrid, no quedaba ni un asiento libre, pero tampoco en ninguno de los Media Distancia de la tarde que conectan ambas ciudades. Exactamente lo mismo ocurrió en la tarde del pasado viernes, 27 de junio, en sentido contrario, de la capital de España a la ciudad del Tormes. Y todo esto teniendo en cuenta que, una vez acabado el curso, la demanda en Salamanca es menor porque son menos los universitarios que lo utilizan.

«Es un jarro de agua fría. Es un engaño del Gobierno de Pedro Sánchez que abrió la expectativa. Nos cierra la opción de una quinta frecuencia y también de que la cuarta funcione los fines de semana. Nos cortan la posibilidad de que haya mejores conexiones que contribuyan al desarrollo económico de la provincia», asegura el diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro. «Salamanca no merece este desprecio. Vamos a seguir luchando con uñas y dientes», adelanta el parlamentario del Partido Popular.