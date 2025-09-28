Transformar la educación para transformar vidas

Alumnos en uno de los talleres de técnicas de estudio impulsados por Fundaneed.

En un mundo en constante transformación, la educación ya no puede limitarse a la transmisión de contenidos.

Cada vez es más necesario enseñar a niños y adolescentes a organizar sus ideas, a descubrir el placer de comprender y, sobre todo, a aprender por sí mismos.

Bajo esa premisa, la Fundación Fundaneed impulsa talleres de técnicas de estudio que buscan mucho más que la memorización: el objetivo es ayudar a los estudiantes a gestionar su tiempo, manejar la atención y confiar en sus propias capacidades.

Los profesionales de Fundaneed reconocen que no existen recetas mágicas, pero sí caminos que pueden facilitar la autonomía, el disfrute del aprendizaje y la igualdad de oportunidades. La metodología que aplican se adapta a cada niño, a cada ritmo y a cada necesidad, abriendo así nuevas puertas a quienes enfrentan dificultades en su proceso educativo.

La voz de las familias

Entre los testimonios que reflejan el impacto de la fundación se encuentra el de R.L., madre de una niña de 13 años con diagnóstico de TDAH que realiza terapias en la institución.

«El diagnóstico de mi hija llegó después. Ya acudíamos a Fundaneed y allí detectaron que podía haber algo más que limitaba su progreso. Tras las pruebas confirmaron que tenía TDAH. El equipo multidisciplinar —psicólogos, musicoterapeuta y pedagoga— nos ha dado pautas para trabajar la atención y la memoria de manera lúdica y divertida. Gracias a eso, mi hija está más tranquila y atenta en el colegio.»

La familia destaca, además, el trabajo realizado con el método Glifing durante dos años, que ha permitido mejoras notables en la comprensión lectora, la atención y el control de la impulsividad.

«Aunque vamos pasito a pasito, con esfuerzo hemos visto frutos. Lo más importante es que mi hija se siente comprendida y apoyada, lo que le permite rendir mejor, evitar la frustración y ser feliz.»

Experiencias de diagnóstico tardío

El impacto de Fundaneed no se limita a la infancia. También acompaña a adultos con diagnósticos tardíos, como el caso de una profesora e investigadora de la Universidad de Salamanca, quien prefiere mantener el anonimato.

«Les diría que un diagnóstico no es una etiqueta que te define ni te limita. Es un conocimiento valioso y necesario para enfocar tu vida de forma más satisfactoria y exitosa. Si tienen la menor duda, que no se queden con ella: que busquen ayuda profesional. Lo que sí tengo claro, es que acudir a Fundaneed me ha ayudado mucho a tener estrategias y comprender procesos que ahora aplico en mi día a día. Eso también es fundamental», explica la docente.

Más allá del diagnóstico

Los testimonios coinciden en señalar que la labor de Fundaneed trasciende la identificación de dificultades. Su valor radica en acompañar a cada persona en el proceso de aprendizaje y ofrecer recursos prácticos que fortalecen la confianza y la autonomía.

Con cada historia, la fundación reafirma su misión: transformar la educación en una experiencia inclusiva, personalizada y humana, donde cada pequeño avance se convierta en un logro con un enorme valor.

Fundación Fundaneed

Calle Almansa, 9

37003 Salamanca

923 13 55 81 / 699 88 13 73

www.fundaneed.es